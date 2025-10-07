Homem é atacado a facadas pela Ex-mulher em Porto Velho

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 07/10/2025 às 09h00
Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio nesta segunda-feira (06), em uma residência na Rua Gibim, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho.
Segundo apurado pela PM, o rapaz estava na casa da tia, quando a suspeita chegou e ao entrar pelo portão, atacou a vítima com vários golpes de faca, e só não continuou porque foi impedida pelos parentes do homem.
Após a fuga da criminosa a PM foi chamada e ainda fez buscas, mas ela não foi localizada. A vítima foi encaminhada para atendimento médico.
