Homem é alvejado a tiros região central de Porto Velho

Publicada em 16/10/2025 às 09h15
No final da tarde desta quarta-feira (15), um homem de 28 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio a tiros enquanto transitava pela Rua Beira Rio, nas proximidades do Beco São João e do Mercado do Pescado, no bairro Cai N’Água, área central da capital rondoniense.
De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo do Hora1Rondônia, a vítima foi surpreendida por um homem trajando camisa social de mangas longas, que efetuou vários disparos em sua direção. Após a ação criminosa, o atirador fugiu rapidamente, tomando rumo ignorado. Não foi possível identificar se o suspeito contou com apoio ou utilizou algum veículo na fuga.
Ferido, o homem foi socorrido às pressas por populares, que o colocaram na carroceria de uma caminhonete e o levaram até o pronto-socorro do Hospital João Paulo II. Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida por um disparo na mão, e seu estado de saúde é estável.
A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência no local. O caso será investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar o autor dos disparos e esclarecer as circunstâncias do crime.
