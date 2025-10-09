Homem com inúmeras passagens pela Justiça é preso por furto
Por Rondonianews.com
Publicada em 09/10/2025 às 08h40
 Um velho conhecido no meio policial, identificado como Carleones, foi preso na tarde desta quarta-feira (08) em Rolim de Moura (RO).

De acordo com informações, o suspeito possui inúmeras passagens pela Justiça por diversos delitos. Desta vez, ele foi novamente detido  envolvido em um furto, o mesmo faz uso de tornozeleira

Carleones foi conduzido à Unisp de Rolim de Moura, onde permanece à disposição da Justiça.

Polícia Rolim de Moura
