Homem com inúmeras passagens pela Justiça é preso por furto

Por Rondonianews.com
Publicada em 09/10/2025 às 08h40
Publicada em 09/10/2025 às 08h40
Um velho conhecido no meio policial, identificado como Carleones, foi preso na tarde desta quarta-feira (08) em Rolim de Moura (RO).
De acordo com informações, o suspeito possui inúmeras passagens pela Justiça por diversos delitos. Desta vez, ele foi novamente detido envolvido em um furto, o mesmo faz uso de tornozeleira
Carleones foi conduzido à Unisp de Rolim de Moura, onde permanece à disposição da Justiça.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!