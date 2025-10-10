“Hoje eu amo me olhar no espelho”: Maiara fala sobre autoestima e mostra corpo após perder 50 kg

Publicada em 10/10/2025 às 17h26
Maiara, da dupla com Maraisa, vem celebrando uma nova fase da vida e da relação com o próprio corpo. A cantora, de 37 anos, compartilhou nas redes sociais um vídeo de biquíni gravado em um hotel em São Paulo, mostrando-se confiante e tranquila enquanto curtia um momento de descanso.
A publicação acontece poucos dias depois de uma entrevista à jornalista Leo Dias, na qual a artista revelou que, antes de emagrecer, tinha vergonha de se olhar no espelho.
“Eu já [não me olhei no espelho]”, confessou Maiara.
Durante a conversa, Maraisa relembrou que a irmã tomava banho de luz apagada na época em que estava acima do peso.
“Sabe por quê? Porque na época que ela estava gordinha…”, disse a cantora.
Maiara completou:
“Eu não conseguia me olhar.”
Hoje, a sertaneja garante que essa fase ficou para trás, embora ainda enfrente pequenos incômodos.
“Hoje eu me olho feliz no espelho. Hoje eu amo me olhar no espelho, mas ainda tenho alguns incômodos”, afirmou.
A cantora também revelou que, por insegurança, evitava ter relações com a luz acesa.
“Eu me cobria. Na hora de tirar a roupa, já entrava debaixo do lençol”, contou.
Desde o início do processo de emagrecimento, Maiara perdeu cerca de 50 quilos. A mudança no corpo gerou elogios, mas também críticas por estar “muito magra” — às quais ela respondeu com firmeza, reforçando que aprendeu a confiar no próprio processo. Atualmente, dedica-se à academia e celebra o ganho de massa muscular e a recuperação da autoestima.
