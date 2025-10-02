Hildon, Máximo e Confúcio fortes na sucessão estadual; Marcelo, Alan e Zequinha à Assembleia Legislativa; ex-deputado Hermínio Coelho se filia ao PRTB

Publicada em 02/10/2025 às 14h00
Pesquisa – Como ocorre em períodos de pré-campanhas eleitorais as pesquisas aparecem com maior intensidade e chama a atenção, porque é uma prévia do que poderá ocorrer no futuro. Como estamos a praticamente um ano das Eleições Gerais de 2026 (3 de outubro de 2026, 1º turno), quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas, os institutos especializados saem a campo em busca da opinião de os eleitores. Instituto Phoenix, do experiente Juvenil Coelho realizou trabalho de campo para saber como deverão votar eleitores de Porto Velho e Candeias do Jamari, de forma espontânea. Quando o trabalho é de forma direta voluntária, os entrevistados se manifestam naturalmente e, os nomes mais conhecidos levam vantagem e sinalizam, que estão sendo lembrados pelos eleitores.
Pesquisa II – Esta semana o Phoenix divulgou pesquisas realizadas em Porto Velho e Candeias do Jamari, município distante cerca de 20 quilômetros da capital, que foram publicadas na mídia regional sobre a intenção de votos de os eleitores das duas cidades vizinhas a deputados federal e estadual. Destaques para os deputados estaduais Marcelo Cruz, presidente regional do PRTB e Alan Queiroz (Podemos-PVH); ex-deputado estadual Zequinha Araújo (MDB), e o vereador da capital, Everaldo Fogaça (PSD). Também foi realizada pesquisa à Câmara Federal com destaques para o deputado federal Maurício Carvalho (União), deputado estadual Ezequiel Neiva (União), coronel Chrisóstomo Moura (PL), ex-senador Amir Lando (MDB) e ex (deputado estadual e ex-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires (sem partido).
Governador – O trabalho realizado nos dois municípios também consultou os entrevistados sobre a sucessão estadual e não apresentou nomes e números diferenciados dos previstos, caso seja mantido o mesmo quadro dos hoje, pré-candidatos nas eleições de outubro do próximo ano. Com mais de três dígitos na soma dos votantes estão o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, presidente regional do PSDB; deputado federal Fernando Máximo (sem partido) e o senador Confúcio Moura, que preside o MDB no Estado. Com dois dígitos de entrevistados a favor estão o senador Marcos Rogério, presidente regional do PL, advogado Samuel Costa (Rede), vice-governador Sérgio Gonçalves (União) e o prefeito reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD). Como estamos a pouco mais de um ano das eleições muitos entrevistados não tinham um nome definido, por isso o número de indecisos superou os 25% de preferência pelos nomes citados na pesquisa. Outros nomes tiveram votação, mas insignificante e distante de reunir possibilidade de concorrer a uma disputa pelo Governo do Estado.
PRTB – O deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Marcelo Cruz, presidente do PRTB no Estado, trabalha no fortalecimento do partido visando as eleições gerais do próximo ano. O PRTB elegeu dois vereadores em Porto Velho, o Pastor Evanildo e Adriano Gomes. Esta semana o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, Hermínio Coelho, que também se elegeu deputado estadual e presidiu a Ale-RO, se filiou ao PRTB. O projeto do partido é lançar Hermínio como candidato ao Parlamento Estadual em 2026. É importante destacar, que Hermínio foi um dos presidentes mais carismáticos que passou pela Ale-RO, muito querido por todos os servidores, efetivos ou comissionados. Não se reelegeu em 2018, mesmo sendo o presidente da Ale-RO, mas deixou saudades e certamente o PRTB terá um forte candidato ao legislativo estadual em 2026.
Porto Velho – A Capital de Rondônia está completando, hoje (2), 111 anos de fundação. Shows, exposições culturais, homenagens e reflexões sobre o futuro marcam a importância do evento. Porto Velho tem mais de meio milhão de habitantes e surgiu com a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, na época, obra desafiadora da engenharia da América do Sul. A cidade cresceu rapidamente, mas de forma desordenada e hoje enfrenta problemas graves, como a carência de saneamento básico eficiente. A programação inicia hoje (2) com a Corrida Solitária, desenvolvida no início da manhã, corte do bolo de 111 metros em frente ao prédio do relógio, às 15h30, e show com a cantora Joelma, na Avenida Farquar, a partir das 18h. De hoje a sábado tem uma ampla programação artística-cultural a ser cumprida todos os dias.
Respigo
A proposta da deputada federal Sílvia Cristina, presidente do PP em Rondônia, de emancipação dos distritos de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã, que pertencem a Porto Velho, deve ser encampada pelos demais deputados federais e senadores de Rondônia. Todos têm amplas condições, política, econômica, populacional e social, apesar de estarem a 150, 200, 300 quilômetros da sede +++ Quarta-feira (1º) foi comemorado o Dia do Vereador. Apesar de Rondônia ter 52 municípios e cerca de 500 vereadores, não se viu na mídia regional matérias sobre a data comemorativa +++ Sábado (4) o ex-senador e presidente estadual do PDT, Acir Gurgacz comandará encontro em Ji-Paraná do grupo Caminhada Esperança, para discutir as políticas públicas regional e buscar soluções. O encontro será na chácara da Eucatur, Estrada do Nazaré, km 1,6 a partir das 8h +++ Na quarta-feira (1º) o Palmeiras venceu (3x0) o Vasco, em casa, no Allianz Park, resultado que pressionou o Flamengo, que lidera o Campeonato Brasileiro com 52 pontos, dois a mais que Verdão. Hoje (3) às 19h30, no Maracanã o Flamengo joga com o Cruzeiro, que é o terceiro colocado somando 50 pontos, mas com dois jogos a mais que Flamengo e Palmeiras. A expectativa é de Maracanã lotado, E certeza de bom futebol devido as características dos dois times com táticas diferentes, mas sempre em busca do gol.
