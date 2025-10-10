“Gratidão infinita”: César Tralli relembra a mãe três anos após tragédia

Publicada em 10/10/2025 às 09h44
César Tralli emocionou seus seguidores nesta quinta-feira (9) ao compartilhar um relato pessoal nas redes sociais. O jornalista da TV Globo, de 54 anos, revelou ter encontrado cartas que escreveu para sua mãe, Edna Tralli, durante o período em que viveu em Londres com uma bolsa de estudos.
“Memórias que valem por uma vida inteira… Encontrei todas as cartas que escrevi para minha mãe quando fui para Londres. Eu era um ‘menino’, como ela dizia”, escreveu. O apresentador contou que, na época, não tinha dinheiro nem para telefonar, e usava o correio britânico para manter contato. “Dona Edna guardou tudo! Tudo!”, destacou.
Edna Tralli morreu em outubro de 2022, aos 74 anos, vítima de um acidente aéreo. Ao lembrar a data, Tralli ressaltou o sentimento que permanece desde então. “Hoje faz exatamente três anos que perdi minha mãe. Mais do que saudade, sinto uma gratidão infinita por tudo que ela representa em minha existência. Te amo, mãe”, declarou.
Em agosto de 2024, o jornalista havia relembrado o momento em que recebeu a notícia da tragédia. Ele contou que estava com a filha pequena quando um amigo o telefonou para confirmar o acidente. “Foi um choque. Tinha falado com ela de manhã, e à tarde ela partiu de forma repentina, inesperada e violenta”, disse na ocasião.
Tralli afirmou ainda que o tempo tem sido seu principal aliado na superação da perda. “Quando as pessoas me perguntam o que fiz para superar o baque, digo que é só o tempo mesmo. Você tem que viver o luto o tempo que for necessário e dar tempo ao tempo.”
