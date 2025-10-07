Governo inaugura Centro de Operações do GAPE construído com mão de obra reeducanda

Publicada em 07/10/2025 às 08h25
Com o compromisso de fortalecer a segurança pública e o sistema prisional de Rondônia, o governo do Estado realizou, na segunda-feira (6), a solenidade de entrega do Centro de Operações do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (Gape), no município de Pimenta Bueno. A nova sede, construída em anexo à Casa de Detenção local representa um marco no fortalecimento estrutural e operacional da Polícia Penal. Por meio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a obra foi executada com 100% de mão de obra reeducanda, envolvendo 15 internos, parte em regime de convênio e parte em atividades laborais com direito à remição de pena. O projeto, que reforça a integração entre os poderes públicos na promoção da segurança e da cidadania contou com recursos do governo de Rondônia e do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (TJRO), por meio da 1ª Vara Criminal de Pimenta Bueno.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o novo Centro de Operações do Gape simboliza um investimento direto na eficiência e valorização dos policiais penais. “Essa entrega reflete o avanço do Estado ao integrar segurança pública e reintegração social. É um investimento em estrutura, mas também em dignidade, trabalho e capacitação para todos os envolvidos no sistema prisional”, destacou.
ESTRUTURA MODERNA E ATUAÇÃO ESTRATÉGICA
Projetado para aprimorar o planejamento estratégico e otimizar respostas operacionais, o novo Centro de Operações amplia a capacidade de ação do Gape, grupo especializado que atua em situações de crise, motins, escoltas e reforço de segurança nas unidades prisionais de todo o estado.
O chefe operacional do Gape de Pimenta Bueno, Júnior Miguel Scheffer ressaltou que o grupamento tem uma trajetória marcada pelo comprometimento. “Criado em 2019, o Gape em Pimenta Bueno representa um pouco de cada policial penal da instituição. Essa obra feita com mão de obra reeducanda também representa ressocialização, esforço coletivo e o fortalecimento da segurança prisional”.
RESSOCIALIZAÇÃO
Além de reforçar o sistema de segurança, a iniciativa demonstra a efetividade das políticas públicas de ressocialização de reeducandos, um dos pilares da gestão penitenciária de Rondônia. O uso de mão de obra prisional contribuiu não apenas para a redução de custos, mas também para oferecer capacitação profissional e dignidade ao trabalho dos apenados, preparando-os para o retorno à sociedade.
O diretor regional da Sejus em Pimenta Bueno, Leandro Delgado destacou a relevância social e institucional do projeto. “Essa obra representa o resultado de uma união de esforços e de um projeto social voltado à ressocialização. É uma realização que demonstra o comprometimento de todos os envolvidos”.
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
O secretário da Sejus, Marcus Rito ressaltou que o fortalecimento institucional e a qualificação profissional são prioridades da atual gestão. “O GAPE é resultado da parceria entre as comarcas, diretores e o governo. Temos alcançado resultados expressivos na segurança prisional desde 2019”.
Marcus Rito também enfatizou a importância da valorização profissional por meio de melhorias na infraestrutura. “Um ambiente adequado e uma formação técnica sólida garantem ao policial penal segurança e excelência em suas funções. Esse reconhecimento é de todos os servidores que fazem a Sejus avançar em sua missão de promover segurança, cidadania e reintegração social”.
