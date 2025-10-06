SAÚDE

Governo do Brasil oficializa a Sala de Situação Nacional para monitorar intoxicações por metanol e amplia estoques de antídotos no SUS

Iniciativa ocorre diante do aumento atípico de notificações de intoxicação associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Envio das primeiras remessas de antídotos começou no sábad