Governo de Rondônia investe em tecnologia para impulsionar a regularização fundiária urbana e rural

O avanço tecnológico tem impulsionado a regularização fundiária em Rondônia. Com a aquisição de drones Spectral 2, câmeras de alta resolução, tablets e o software PIX4D Mapper, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), moderniza suas ações para garantir mais precisão e agilidade no mapeamento de áreas urbanas e rurais. A tecnologia aprimora o trabalho das equipes e reforça o compromisso da gestão com a inovação, a transparência e o desenvolvimento fundiário do estado.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que o investimento em tecnologia é uma das prioridades do governo, com foco na eficiência da gestão pública e na melhoria dos serviços prestados à população. “Esses avanços tecnológicos permitem acelerar o processo de regularização fundiária e levar segurança jurídica a milhares de famílias rondonienses. O objetivo é continuar investindo em inovação para garantir resultados concretos e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos”.
Os novos equipamentos incluem dois drones Spectral 2, modelos de asa rotativa com estrutura em fibra de carbono e autonomia de voo de 60 minutos conseguindo mapear até 400 hectares, além de câmeras de 24 megapixels e sistema de georreferenciamento PPK L1/L2, que permite capturar imagens com precisão centimétrica. Esses recursos possibilitam a geração de ortofotos (fotografia aérea corrigida geometricamente curvas de nível e modelos digitais de terreno, fundamentais para o planejamento urbano e a titulação de propriedades).
Além dos drones, a Sepat adquiriu baterias de alta durabilidade, compatíveis com os equipamentos, e licenças do software PIX4D Mapper, considerado uma das principais ferramentas do mercado para processamento de imagens aéreas e geração de produtos cartográficos. O pacote inclui ainda treinamento especializado para técnicos da secretaria, garantindo autonomia no uso das tecnologias e a criação de mapas detalhados das áreas a serem regularizadas.
Segundo o titular da Sepat, David Inácio, os novos equipamentos representam um marco na modernização das ações da secretaria. “Com os drones e softwares de mapeamento, conseguimos realizar levantamentos topográficos com muito mais agilidade e precisão. Isso reduz custos, encurta prazos e amplia o alcance das nossas equipes, tanto nas áreas urbanas quanto nas zonas rurais”, explicou.
Os dados gerados pelos equipamentos garantem a veracidade das informações geográficas e permitem que o processo de regularização seja realizado com segurança jurídica, sendo um investimento que traz benefícios duradouros para o estado e para a população.
Com o reforço tecnológico, a Sepat segue avançando na meta de ampliar o número de imóveis regularizados em Rondônia. A expectativa é que, com o uso dos drones e softwares de geoprocessamento, seja possível aumentar significativamente a produtividade das equipes de campo, consolidando Rondônia como um dos estados mais inovadores na área de regularização fundiária.
