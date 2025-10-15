Governo de Rondônia garante mais conforto a recém-nascidos incluindo berço portátil no kit do Mamãe Cheguei

Publicada em 15/10/2025 às 16h30
Para garantir maior segurança e conforto aos recém-nascidos de famílias em situação vulnerável, o governo de Rondônia apresentou nesta quarta-feira (15), em Porto Velho, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o novo kit enxoval do programa Mamãe Cheguei, contendo agora 20 itens necessários ao bebê, incluindo berço portátil. Outra novidade do programa estadual, que já contemplou 22.762 recém-nascidos com o kit desde sua criação, em 2020, é que a própria gestante inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) poderá fazer sua inscrição para ser beneficiária, bastando acessar a página da Seas no Portal do Governo, o que antes era feito apenas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).
Durante a cerimônia de lançamento do novo kit e do sistema de auto-cadastro, realizada no Palácio Rio Madeira, 60 grávidas foram contempladas, entre elas Ana Cristina, que aos 23 anos é mãe de um menino de 5 anos, e está grávida de oito meses de Maylla Maitê. Ao ouvir a novidade anunciada pelo governador Marcos Rocha e a secretária, Luana Rocha, Ana Cristina não conteve as lágrimas, que misturadas ao sorriso, expressavam a alegria e alívio em ter mais um item para receber sua filha com conforto. “Apesar da minha gravidez ter sido planejada, tenho passado por situações bem complicadas. Mas tenho orado muito a Deus e tudo que já adquiri para minha filha é fruto de doações; e este kit com este berço só vêm reforçar minha gratidão”, afirmou, completando que ela trabalha como vendedora em uma loja e o esposo no momento está desempregado.
O governador Marcos Rocha reforçou a importância de ter mais um item no kit e sendo, algo importante, que é o berço, lembrando que muitos pais, por não terem condições de comprar, dividem a cama com o filho recém-nascido, o que não é recomendado por especialistas, devido ao risco de morte súbita, sufocamento e outros acidentes. “Foi muito bom ver a surpresa no rosto das mães que vieram buscar um kit como tantos outros já entregues, mas que agora levarão também um bercinho, que com certeza dará mais conforto e segurança aos seus filhos”, disse, acrescentando que outra vantagem é que portátil.
Para a secretária Luana Rocha, o programa Mamãe Cheguei é importante pelo cuidado que tem para com as pessoas, desde a gestação, em especial com as que estão em situação vulnerável, incluindo orientações para o parto seguro e cuidados com o pré-natal. Ela também ressaltou a preocupação em sempre inovar. “A primeira novidade foi a fralda ecológica e agora o berço”, destacou, completando que a entrega do kit é um incremento das ações de governo com foco no desenvolvimento pleno na primeira infância, passando também por outros programas, como o Crescendo Bem, Criança Protegida, Prato Fácil, o Vencer, entre outros criados com o intuito de transformar histórias com a melhoria da qualidade de vida.
No caso de gravidez gemelar, são entregues kits na quantidade de filhos que irão nascer. Ana Gabriela e Gleiciele Gomes receberam dois, cada.
SEGUNDO KIT
Recebendo o kit pela segunda vez, Jaqueline Rodrigues, 29 anos, grávida do quinto filho, afirmou que no ano passado, após o filho completar 2 anos, ela doou a banheira que recebeu há 3 anos da Seas. “Esta é a segunda vez que recebo o kit, que com certeza vai ajudar bastante na questão de economia. Gostei também da nova banheira”.
Mãe de cinco filhos, o mais velho com 15 anos, e grávida de seis meses do sexto filho, Dalila Moraes, 29 anos, comemorou o recebimento do kit ao lado do esposo que é pintor; enquanto Samara Silva Mota, 30 anos, mãe de quatro filhos, o mais velho com 13 anos, e grávida de 8 meses do Levi, disse que no momento mora só com os filhos e sua única renda é do Bolsa Família. “Receber este kit é motivo de muita alegria, pois estou desempregada e seria difícil conseguir comprar tudo que estou recebendo”, ponderou.
O Mamãe Cheguei reforça a importância do cuidado integral durante a gestação, o fortalecimento do vínculo mãe-bebê e a valorização da primeira infância, dos 3 aos 6 anos. Além da entrega dos kits, as participantes têm acesso a rodas de conversa, apresentação dos programas da Seas e momentos de acolhimento, troca de experiências e orientações sobre temas essenciais da gestação e do cuidado com o bebê.
O kit natalidade inclui 20 itens essenciais, como:
Berço portátil com mosquiteiro;
Banheira plástica para bebê;
Fralda descartável;
Fralda ecológica;
Travesseiro;
Jogo de Lençol para Berço;
Kit de Fraldas de Pano;
Conjunto Pagãozinho;
Macacão Longo sem Pé;
10.Macacão Curto;
Conjunto de Camisetas sem Manga com Mijão;
Par de Meia;
Cueiro;
Toalha com Capuz;
Bolsa;
Camisetas sem Mangas;
Sabonete para Bebê em Barra;
Sapatinhos;
Fita Adesiva;
Absorventes Reutilizáveis.
