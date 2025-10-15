Governo de Rondônia firma parceria para ampliar o ensino de empreendedorismo nas escolas de tempo integral do estado

Publicada em 15/10/2025 às 16h27
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) firmou o termo de adesão ao Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE) do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), consolidando uma parceria que promete impulsionar o ensino voltado para a autonomia, a criatividade e o protagonismo dos estudantes em 2026. A assinatura ocorreu nesta terça-feira (14), em Porto Velho, com a presença de representantes do Sebrae, da Seduc e de escolas de tempo integral.
A iniciativa busca inserir práticas pedagógicas inovadoras que estimulem o pensamento crítico e a capacidade de identificar oportunidades, tanto entre alunos quanto entre educadores. A parceria prevê a formação de professores e gestores da rede estadual, com foco na aplicação de metodologias ativas, como sala de aula invertida (metodologia ativa onde os alunos estudam o conteúdo em casa) e aprendizado baseado em projetos, integrando o empreendedorismo de forma transversal ao currículo escolar.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou que a educação empreendedora é um passo essencial para preparar os jovens para os desafios da vida e do mercado de trabalho. “Essa gestão acredita na educação como instrumento de transformação. Com essa parceria, estamos incentivando os estudantes a serem protagonistas, criativos e conscientes de seu papel na sociedade. O empreendedorismo na escola é a base para formar cidadãos preparados para inovar e gerar oportunidades em no estado”.
A secretária adjunta da Seduc, Débora Lúcia Raposo da Silva reforçou a importância da integração entre os setores público e privado em prol da melhoria da educação. “A união de esforços entre a Seduc e o Sebrae fortalece a política educacional de Rondônia. Com o Programa de Educação Empreendedora damos um passo importante na formação integral dos estudantes, estimulando competências que contribuem para o desenvolvimento humano, social e econômico do estado”.
FOMENTAR A CULTURA
O Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE) é uma iniciativa do Sebrae que visa fomentar a cultura empreendedora no ambiente escolar, desenvolvendo competências essenciais para o século 21, como proatividade, criatividade, colaboração e autoconfiança. A proposta é preparar professores e estudantes para que se tornem protagonistas de seus próprios projetos de vida, ampliando suas perspectivas pessoais e profissionais.
