“Feliz no simples”: Bella Campos relembra dificuldades antes da fama

Publicada em 09/10/2025 às 14h26
A atriz Bella Campos compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (8), um relato emocionado sobre sua trajetória até alcançar estabilidade na carreira. Após o fim das gravações do remake de “Vale Tudo”, a artista revelou ter vivido momentos de incerteza antes de conseguir se manter no Rio de Janeiro.
“Hoje é o meu segundo dia de folga e ainda não caiu a ficha de que esse trabalho acabou. Fazer novela é um processo muito intenso, a gente trabalha de segunda a sábado, 11 horas por dia. Ainda não caiu a ficha de que posso descansar e acordar na hora que eu quiser”, contou.
Bella relembrou que, ao estrear em “Pantanal” (2022), não sabia se conseguiria continuar morando na capital fluminense. “Eu pensava: ‘Será que vou conseguir outro trabalho para poder continuar no Rio? Porque eu não tinha como pagar um aluguel’”, disse.
A atriz explicou que a TV Globo custeou sua hospedagem durante as gravações de “Vai na Fé” (2023). Com o sucesso das produções seguintes, ela conseguiu alugar — e depois comprar — o próprio apartamento. “Quando comecei Vale Tudo, já tinha dinheiro para comprar um apartamento no Rio. Isso foi uma grande conquista”, comemorou.
Criticada por manter uma decoração simples, Bella rebateu com naturalidade. “Para mim, ser dona do meu apartamento na zona sul do Rio de Janeiro já é tão luxuoso. É o famoso ‘feliz no simples’, que não é nada simples. Estou vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida.”
