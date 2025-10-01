Família é feita refém e casal vive momentos de terror em Pimenta Bueno

Publicada em 01/10/2025 às 08h30
Na manhã desta terça-feira, 30 de setembro de 2025, uma família de Pimenta Bueno viveu momentos de terror ao ser rendida por criminosos armados. O caso ocorreu por volta das 7h, quando o morador abriu o portão da residência e foi surpreendido por três homens, sendo um deles mascarado.
Segundo informações preliminares apuradas pelo Pimenta Virtual, os assaltantes obrigaram o morador a voltar para dentro da casa e também renderam sua esposa. O casal foi amarrado e constantemente ameaçado enquanto os criminosos vasculhavam o imóvel em busca de bens de valor.
Foram levados joias, dinheiro, celulares e até uma arma de fogo que estava na residência. Durante a ação, um dos assaltantes manteve contato telefônico com um comparsa que dava instruções, exigindo ainda que as vítimas realizassem transferências bancárias via Pix, utilizando os próprios aparelhos celulares.
O dono da casa chegou a ser agredido com coronhadas na cabeça. Após concluírem o crime, os assaltantes fugiram levando uma motocicleta Honda Biz e uma caminhonete Fiat Strada, informando às vítimas que os veículos seriam encontrados posteriormente.
Após a fuga, os criminosos seguiram pela RO-367, rodovia que dá acesso a Espigão do Oeste. A motocicleta foi encontrada abandonada antes de chegar na cidade, enquanto a caminhonete foi localizada na Linha Rei Davi, a cerca de 3 km do município de Espigão.
Este é o terceiro caso semelhante em apenas quatro dias na região. No último sábado (27), uma família foi feita refém em Espigão do Oeste. Já na segunda-feira (29), um empresário de Cacoal foi sequestrado, torturado e roubado dentro da própria residência.
A polícia investiga a possível conexão entre os crimes, que seguem o mesmo padrão de violência, restrição de liberdade e exigência de transferências via Pix. Até o momento, ninguém foi preso.
