Faltam técnicos e trabalhadores para recuperar BR 364, vagas ao Senado prometem disputa acirrada em Rondônia, políticos ignoram 47 anos da Constituição

Publicada em 06/10/2025 às 14h00
BR 364 – Intrigante a matéria publicada pela “Folha de S. Paulo” na última semana relacionada a BR 364, principal rodovia federal que corta Rondônia ligando o Estado com o Mato Grosso e o Acre. Segundo executivos da Nova BR 364, consorcio vencedor do certame que garantiu a ela a concessão do trecho de cerca de 700km da rodovia pelos próximos 30 anos, há dificuldades para contratar trabalhadores de base e engenheiros em Rondônia. A maior parte da mão-de-obra do Estado estaria comprometida com o setor agropecuário e dificulta a contratação de trabalhadores para a construção civil. Segundo o CEO da Nova BR 364, Wagner Martins, os engenheiros necessários já foram contratados, mas, para atender a demanda das obras previstas em contrato exigirão a contratação de 2 mil trabalhadores pelas construtoras parceiras.
BR 364 II – A informação que mais preocupa é de o presidente do grupo que comanda as concessionárias da 364, Marcelo Stachow: “ninguém quer ir para Rondônia, trabalhar em outra [concessionária]”, argumentou. O consórcio também atua em Minas Gerais com a Nova 381. O diretor Túlio Moraes de Carvalho, disse que a empresa tem recorrido a salários mais elevados, para atrair trabalhadores, mas diferente de Minas Gerais, onde se destacam as grandes mineradoras, em Rondônia a predominância é do agronegócio. “O cara não vai sair do agronegócio para trabalhar na construção civil”, explicou. A previsão de investimentos na BR 364 nos próximos 30 anos é de R$ 6,53 bilhões em obras e R$ 3,9 bilhões em manutenção com duplicação de 114 km, construção de 200km de faixas adicionais, 20 passarelas e 19km de vias no trecho Porto Velho a Vilhena. O que se questiona é de Rondônia não ter profissionais de engenharia e trabalhadores de base para a construção civil para atender a demanda da Nova 364 e suas empreiteiras contratadas. Será? O tempo dirá...
Senador – Como não estamos no ano eleitoral, que terá início em janeiro do próximo ano, pois teremos eleições gerais (presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado, de cada Estado e do Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas) em outubro de 2026, as pesquisas eleitorais já estão sendo realizadas por institutos especializados. Por enquanto, não são necessários registros no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), exigências somente a partir de janeiro próximo. Na última semana o jornal “Correio Continental” divulgou pesquisa com destaque para os cinco mais bem votados (de 36,6% a 5,4%) envolvendo os nomes de o governador Marcos Rocha, deputado federal e presidente regional do PP, Sílvia Cristina, ex-senador Amir Lando (MDB), ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT e ex-senadora Fátima Cleide (PT).
Movimento – O encontro do grupo denominado Caminhada Esperança, que tem como um dos organizadores o ex-senador Acir Gurgacz, que preside o PDT no Estado, realizado no sábado (4), na Chácara Cascavel, em Ji-Paraná foi mais um passo importante visando as Eleições Gerais de outubro do próximo ano. Os membros do movimento pilotado por Acir Gurgacz, já tinham realizados encontros em Porto Velho e Ariquemes, e sábado em Ji-Paraná com participação de lideranças políticas expressivas do Estado como o senador Confúcio Moura, presidente estadual do MDB, deputada estadual Cláudia de Jesus (PT/Ji-Paraná), ex-deputado federal e ex-presidente regional do PT, Anselmo de Jesus, ex-prefeito de Porto Velho Roberto Sobrinho, e o ex vice-governador e ex-deputado estadual Airton Gurgacz. Os próximos encontros serão realizados em Cacoal e Vilhena.
Constituição – No domingo (5) a Constituição Federal completou 47 anos. Ela é –ou deveria ser– a lei maior e fundamental do País, porque organiza o Estado e define direitos e deveres da sociedade. Ela já foi alterada 136 vezes pelo Congresso Nacional, desde a promulgação em 1988. “Para que sua legitimidade prevaleça ao longo do tempo, é necessário que, de quando em quando, suas regras sejam atualizadas, para fazer frente a novas demandas da sociedade”, disse Alexandre Levin em entrevista à CNN Brasil e completou, "são regras e princípios que representam o núcleo essencial da ordem constitucional, as linhas mestras do Estado brasileiro. Como exemplo, podemos citar a forma federativa do Estado brasileiro; a regra que estabelece o voto direto, secreto, universal e periódico; os preceitos que regulam a separação e a harmonia entre os Poderes". Apesar de a sua importância vem sendo ignorada e vilipendiada com ações monocráticas de ministros e omissão do Congresso Nacional (Senado e Câmara). Os 47 anos foram esquecidos, inclusive pelos políticos que deveria tê-la como “livro de cabeceira”. Pobre País rico...
Respigo
Dentre as atividades importantes na programação de aniversário dos 111 anos de fundação de Porto Velho, sem dúvidas, que a reativação da locomotiva 18 foi a principal. Momento de o prefeito Leo Moraes (Podemos) e sua equipe estudarem a reativação dos passeios de finais de semana até a localidade de Santo Antônio +++ Dos 24 deputados estaduais somente dois não concorrerão à reeleição. O delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) já trabalha uma pré-candidatura a uma das duas vagas ao Senado, e Ezequiel Neiva (União-Cerejeiras) a deputado federal +++ Os demais 22 vão disputar a reeleição para mais um mandato. Somando com os dois, que concorrerão a outros cargos, a expectativa é que de onze a quatorze deputados conseguirão a reeleição +++ Dos 23 vereadores de Porto Velho, boa parte concorrerá à Assembleia Legislativa (Ale). A expectativa é que dez estarão na disputa de uma das vagas do Legislativo Estadual, sendo boa parte com condições de sucesso +++ Após estar perdendo por 2 a 0 para o São Paulo, com o Morumbis somente com torcedores do tricolor, o Palmeiras conseguiu uma virada histórica e venceu por 2x3. E os torcedores são paulinos dizem que a culpa é da arbitragem... +++ O Bahia demonstrou, que a mudança para clube-empresa é um dos caminhos para os times brasileiros. Na última semana venceu o Palmeiras, e no domingo foi a vez do Flamengo, que foi derrotado por 1x0 na Arena Fonte Nova, em Salvador.
+ Nas comemorações com os amigos, festas de aniversários, casamentos, datas importantes, não pode faltar o Chopp Colônia, o melhor do Brasil.
+ Faça sua reserva pelo Disk Chopp: (69) 9 9231.2322 e 9.9231.5970.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!