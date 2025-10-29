Ezequiel Neiva leva melhorias à educação do distrito de Vila Bosco, em Alto Alegre dos Parecis, com climatização da Escola Dom Pedro I

Publicada em 29/10/2025 às 08h20
Ezequiel Neiva visitou a Escola Dom João Pedro I (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
O distrito de Vila Bosco recebeu um importante investimento do deputado estadual Ezequiel Neiva (UPB), que possibilitou a climatização completa da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Paulo I, em Alto Alegre dos Parecis, atendendo pedido do vereador Izaias Jovino. A iniciativa tem como objetivo oferecer mais conforto e melhores condições de aprendizagem para alunos, professores e colaboradores da unidade educacional.
Todas as salas de aula da escola foram equipadas com aparelhos de ar- condicionado, além da aquisição de caixinhas de som e televisores, ampliando a estrutura pedagógica disponível para os profissionais da educação.
O diretor da escola, Adilson Pereira dos Santos, destacou a importância do investimento e agradeceu o apoio recebido. “Queremos agradecer o vereador Izaias, que é nosso parceiro e colega professor, e também ao deputado Ezequiel Neiva. Em nome dos alunos da nossa escola, agradeço, porque é uma questão de humanidade termos ar-condicionado em salas de aula”, ressaltou o diretor.
O vereador Izaias Jovino também enalteceu o trabalho de Ezequiel Neiva em prol da educação no município. “É o deputado que mais investe na educação. Fez uma diferença muito grande climatizando todas as escolas”, afirmou.
Aparelhos de ar-condicionado foram instalados em todas as salas de aula (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva reforçou o compromisso do grupo político com o desenvolvimento educacional. “Estamos juntos com o deputado estadual Ezequiel Neiva investindo nos quatro cantos de Alto Alegre dos Parecis, contribuindo para oferecer as melhores condições de aprendizagem aos alunos”, destacou.
Além da climatização, o vereador Izaias Jovino anunciou novos investimentos para a Escola Dom João Paulo I, entre eles a implantação de uma subestação de energia elétrica, já que a atual estrutura não tem sido suficiente para atender à demanda. “Fico feliz por termos um deputado que se preocupa com a educação”, afirmou o parlamentar.
O deputado Ezequiel Neiva confirmou o compromisso com a comunidade e garantiu novas melhorias para a escola. “Já, já teremos a subestação, mais salas de aula e outros compromissos que iremos honrar na íntegra para continuar contribuindo com a qualidade do ensino na escola”, finalizou.
