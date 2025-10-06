Ezequiel Neiva garante ambulância para moradores da Ponta do Abunã, em Porto Velho

Publicada em 06/10/2025 às 13h50
Ezequiel Neiva recebeu o colaborador Dorvalino Pinheiro ao lado do suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (Foto: Gustavo Pinheiro I Assessoria parlamentar)
Uma importante conquista para a saúde pública da região da Ponta do Abunã foi confirmada na última semana: uma nova ambulância, adquirida por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), será entregue para atender os distritos de Abunã, Vista Alegre do Abunã, Extrema, Nova Califórnia e Fortaleza do Abunã.
O veículo foi viabilizado com um investimento de R$ 350 mil, fruto de emenda individual do parlamentar. A solicitação partiu do colaborador Dorvalino Pinheiro, que destacou a urgência de melhorar o atendimento de urgência e emergência na região, que conta com uma população superior a 40 mil habitantes.
“A ambulância já está em deslocamento para Rondônia e, neste mês de outubro, estarei participando da entrega oficial, com a presença do prefeito Léo Moraes (Podemos) e lideranças locais. O veículo será utilizado para atender os distritos da região: Abunã, Extrema, Fortaleza do Abunã, Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã”, afirmou o deputado Ezequiel Neiva.
Dorvalino Pinheiro celebrou a conquista e agradeceu o empenho do parlamentar. “Agradeço ao deputado Ezequiel Neiva por ter atendido o nosso pedido. Fico honrado e muito agradecido por ele ter correspondido aos anseios da nossa comunidade. Essa ambulância será essencial para salvar vidas”, destacou.
O deputado Ezequiel Neiva ressaltou que a chegada da ambulância representa um avanço significativo no atendimento à população da Ponta do Abunã. “Esse novo veículo vai aproximar os serviços de saúde das comunidades, oferecendo mais agilidade e segurança no socorro às urgências. A entrega está prevista para as próximas semanas e será um importante reforço na estrutura de saúde da região, que ainda enfrenta grandes desafios logísticos por conta da distância para a capital rondoniense”, frisou.
Para o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil), a região da Ponta do Abunã merece atenção especial por parte do poder público. “As demandas na área da saúde são tratadas como prioridade no mandato do deputado Ezequiel Neiva, que tem atuado em várias regiões do estado com ações concretas. Seu compromisso é garantir que a população, especialmente nas áreas mais afastadas, tenha acesso a um atendimento digno e especializado”, encerrou.
Foto: Gustavo Pinheiro
