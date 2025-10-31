Eyder Brasil realiza 1ª edição do “Mulheres Relevantes” e homenageia líderes femininas em Rondônia

Publicada em 31/10/2025 às 10h47
O deputado estadual Eyder Brasil (PL) realizou, na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), a 1ª edição do evento “Mulheres Relevantes”, com o objetivo de reconhecer mulheres que contribuem significativamente para o desenvolvimento do estado. Durante o encontro, foram entregues votos de louvor e promovidos momentos de reflexão sobre importância da presença feminina em espaços de decisão.
“Este encontro é mais do que uma homenagem, é um reconhecimento ao impacto que cada uma de vocês tem na nossa sociedade. Rondônia é movida por mulheres fortes e inspiradoras”, destacou o parlamentar.
Uma das homenageadas foi Ieda Sales, servidora da Alero há 40 anos, que destacou a força da mulher no serviço público. “A mulher pode, consegue e transforma ambientes com dedicação, competência e sensibilidade. Não é fácil ocupar posições de responsabilidade, mas cada passo que damos abre portas para outras mulheres.”
Também foram homenageadas líderes como a juíza Euma Tourinho, a defensora pública Flávia Albaine, além de delegadas, médicas, pastoras, empresárias, professoras e outras mulheres de referência em seus segmentos.
Eyder agradeceu à sua esposa, Francisca Elenice Lopes, pela parceria e apoio na organização. “Sou grato a Deus pela vida da Elenice, que caminha comigo, me ajuda, me apoia sempre e contribuiu para que este encontro acontecesse com tanto carinho.”
O parlamentar afirmou que pretende tornar o evento anual que contou também com palestras sobre saúde, autocuidado e gestão financeira.
