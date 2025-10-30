Exemplo do TRE-RO doando veículos a entidades, desembargadores Raduan Filho e Daniel Lagos dirigem Eleições 2026, Senado divide centro-direita

Publicada em 30/10/2025 às 14h00
Exemplo – O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 14ª região RO/AC doou a veículos a instituições que desenvolvem importantes ações em benefício da população de Porto Velho. Os veículos do TRT-RO/AC encerraram o ciclo de uso oficial, mas continuarão servindo a comunidade via entidades. Foram beneficiadas a Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo-Fease/RO, Associação Cultural, Histórica, Educacional, Recreativa da Preservação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré-Asfemm e Casa Família Rosetta (duas unidades), que são referências em acolhimento e cuidado em saúde, com seus representantes assinando de forma simbólica termos de doação oficializando as doações. “Somos parte da comunidade e temos responsabilidade com ela. Quando podemos apoiar quem cuida de pessoas, preserva a história ou oferece novas oportunidades a quem precisa, estamos reafirmando a verdadeira missão do Tribunal: servir com eficiência e humanidade”, disse o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Pequeno Júnior.
Eleições – O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), após reunião do Pleno, aprovou a indicação dos desembargadores Raduan Miguel Filho e Daniel Ribeiro Lagos, para presidente e vice, respectivamente do Tribuna Regional Eleitoral (TRE), dupla que terá a responsabilidade de a condução das Eleições Gerais de outubro do próximo ano, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas dos Estados e Distrito Federal ao Senado, além de Câmara Federal e Assembleias legislativas. A primeira suplência ficou com o desembargador Osny Claros e Álvaro Calix Ferro, para o cargo de vice-presidente da Justiça Eleitoral. Os eleitos assumirão os cargos em janeiro e terão a responsabilidade de conduzir o processo eleitoral das eleições do próximo ano. Permanecerão nos cargos para o biênio 2026/27. Certeza de bons serviços prestados.
Renuncia? – Um dos assuntos de maior repercussão dentro dos bastidores da política de Rondônia está relacionado ao futuro político do governador Marcos Rocha, que preside o União Brasil, que recentemente se federalizou com o PP em nível nacional. Rocha, desde a sua reeleição em 2022 vem trabalhando sua pré-candidatura a uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas pelos senadores Marcos Rogério e Confúcio Moura, presidentes regionais do PL e MDB, respectivamente. O problema é que o governador terá que renunciar ao cargo seis meses antes, ou seja, do dia 4 de outubro do próximo ano, quando serão realizadas as Eleições Gerais 2026, e não serão reeleitos e eleitos somente prefeitos, vices e vereadores. Até aí, “morreu o Neves”.
Renúncia (II) – Exercendo o terceiro ano do segundo mandato consecutivo de forma normal, sem obras consideradas fora de série, mas dentro do que se considera suficiente e atendendo as expectativas, Rocha tem chances de se eleger senador, mas dentro do seu segmento (centro-direita) temos nomes considerados de ponta com destaques para a deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP, além de Marcos Rogério, que preside o PL regional, ambos considerados bons de votos. E dentro do mesmo grupo também estaria o deputado federal Fernando Máximo, do União, que deverá se filiar a outro partido, está trabalhando uma candidatura a governador, mas não estaria descartada a opção ao Senado caso encontre resistências para concorrer à sucessão estadual. Dentre os nomes de centro-direita, também tem o pecuarista de Ji-Paraná, Bruno Scheid (PL), que conta o apoio declarado publicamente de o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Eleger dois senadores do mesmo grupo seria uma missão quase impossível.
Renuncia (III) – É importante destacar, que a segunda vaga seria do grupo de centro-esquerda comandado pelo ex-senador Acir Gurgacz, presidente estadual do PDT com participações do PT, MDB, PSB, PV, Rede, PSOL, PCdoB e Cidadania. Não há como, mesmo com maior número de candidatos, vários deles com poderio de votos, como já citamos de o grupo de centro-direita conseguir as duas vagas. Uma certamente será de centro-esquerda, e hoje, as maiores chances são para Acir Gurgacz, desde que Confúcio Moura dispute a sucessão estadual, cargo que ele já ocupou em dois mandatos seguidos, antes de eleger-se senador. Os comentários de bastidores estão centralizados sobre a situação do governador Rocha. Renuncia para disputar uma das vagas ao Senado ou permanece até o final do mandato? Se permanecer, ficará sem mandato a partir de 2027 e impedirá a candidatura da esposa, Luana Rocha, secretária de Estado de Ação Social e com chances reais de se eleger deputada federal, devido ao grau de parentesco. As apostas estão abertas...
A Assembleia Legislativa (Ale) tem 24 deputados. Até recentemente 23 estariam concorrendo à reeleição, somente o delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) se manifestou que é pré-candidato a senador +++ O deputado Ezequiel Neiva (União-Cerejeiras) também não concorrerá à reeleição. Trabalha uma candidatura a deputado federal e o filho, Wiveslando é pré-candidato a estadual +++ Há quem aposte, que teremos parlamentares inelegíveis até as convenções para as Eleições 2026 (20 de julho a 5 de agosto). Como já temos dois que estariam fora da reeleição, porque disputarão outros cargos eletivos, a expectativa é que teremos renovação em torno de 70% +++ O Flamengo conseguiu a classificação para a fase final da Libertadores, após o empate (0x0) na noite de quarta-feira (29) contra o Racing, na Argentina. Como tinha vencido (1x0) no Maracanã, agora espera o vencedor de Palmeiras e LDU, que jogam hoje (30) à noite em São Paulo para decidir o campeão da Libertadores 2025 +++ No jogo de ida o LDU foi vitorioso (3x0) sem dificuldades. O Verdão tem que vencer por mais de três gols para chegar à final com o Flamengo, ou três gols de diferença para levar a disputa por pênalti, missão considerada como quase impossível, por boa parte dos palmeirenses.
