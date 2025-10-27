Ex-prefeito de Porto Velho teria desistido da sucessão estadual? prefeito-reeleito cotado para federal ou governador, mobilização contra aéreas em Rondônia

Publicada em 27/10/2025 às 12h01
Governador – Nos últimos dias circularam pelas redes sociais e em sites de notícias, que o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, presidente regional do PSDB, que deixou a prefeitura, após dois mandatos seguidos com cerca de 80% de aprovação, segundo institutos especializados, na época, estaria abrindo mão de uma candidatura ao Governo do Estado, para concorrer a deputado federal. Pode até ser, que Hildon esteja realmente disposto a não disputar a sucessão estadual, mas para concorrer à Câmara Federal é questionável. Optar por uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes do MDB e PL no Estado, seria até viável, mas à Câmara Federal estaria muito mais para sua mulher, a deputada estadual Yeda Chaves (UB-PVH), que tem enorme espaço junto ao eleitorado da capita.
Senado – É importante recordar, que Yeda foi a segunda mais bem votada (24.667 votos), para a Assembleia Legislativa (Ale) em 2022, só perdendo para o campeão de votos, o experiente Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), que somou 25.603 votos. Chaves, inclusive, se candidatou em 2016 para disputar a prefeitura, mais para divulgar seu nome para uma futura candidatura, dois anos depois, para o Senado, ou à Câmara Federal. Caiu no gosto do eleitorado de Porto Velho e, mesmo chegando na última semana com menos de dois dígitos nas pesquisas, disputou o segundo turno e foi eleito prefeito. Já em 2020 foi reeleito e administrou a capital até o final de 2024. Não conseguiu eleger o sucessor, a ex-vereadora e ex-deputada federal Mariana Carvalho (UB), que venceu o primeiro turno, mas, no segundo foi derrotada por Leo Moraes, presidente regional do Podemos em uma eleição histórica, porque o vencedor, que também foi vereador e deputado federal, além de passar pela Ale-RO deslanchou na última semana e chegou à vitória, considerada uma surpresa.
Vilhena – Reeleito prefeito do mais importante município do Cone Sul, Vilhena, quarto colégio eleitoral do Estado (cerca de 70 mil eleitores em 2024), Flori Cordeiro, do Podemos, tem enfrentado dificuldades nos últimos dias. Pela quarta vez o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) rejeitou, esta semana, pedido de cassação do prefeito Flori, devido a acusações de abuso de poder econômico nas eleições de 2024, quando ele conseguiu se reeleger, desta vez para um mandato completo, pois antes cumpria um mandato-tampão, devido à cassação do prefeito Eduardo Japonês e sua vice Patrícia da Glória, obrigando a realização de eleições suplementares, que teve Flori e Donadoni de vice como vencedores. Os advogados Nelson Canedo e Cristian Sega atuaram na defesa do Flori e Donadoni.
Incomodando – É importante destacar a participação política de Flori Cordeiro, delegado licenciado da Polícia Federal (PF), na região do Cone Sul, onde sempre predominou a Família Donadon, com o patriarca, Marcos sendo prefeito de Colorado do Oeste, assim como o filho, Melki, que também administrou Vilhena, e sua mulher Rosani. O filho Marcos foi deputado estadual e presidente da Ale-RO e hoje, sua mulher é deputada estadual no terceiro mandato. Flori disse recentemente, que pretende disputar uma das oito vagas na Câmara Federal. Em 2022 ele somou mais de 15,3 mil votos e é o primeiro suplente do Podemos. O presidente regional do partido, prefeito Leo Moraes, de Porto Velho, disse a órgãos de comunicação estadual, há dias, que Flori estaria sendo cogitado para disputar a sucessão estadual. Com o apoio de Leo na capital, onde ele desenvolve um bom trabalho nestes primeiros dez meses de governo, Flori tem chances de atender as expectativas de Moraes, basta um bom vice na região central. Quem viver verá...
Aviação – Desde junho-julho de 2023 que Rondônia teve os voos reduzidos pelas aéreas Azul, Gol e Latam. Hoje a situação não é diferente e os passageiros enfrentam inúmeros problemas com carência de voos e os poucos disponíveis sempre lotados e com custos desproporcionais. A Prefeitura de Porto Velho tem ação na Justiça, que também está analisando pedidos de urgências oferecidas pelo Escudo Coletivo, Defensoria Pública da União, Ministério Público (MP) estadual, que protocolaram na última semana para comprovar a discriminação tarifária e o descumprimento de normas. O final de ano está chegando, a busca por passagens aéreas aumenta e o morador de Rondônia fica no prejuízo, porque os voos são mínimos, bem inferior à demanda e, quem consegue passagem para preços astronômicos, abusivos e fora da realidade nacional. Segundo Gabriel Tomasete, presidente do Instituto Escudo, as ilegalidades são flagrantes e exigem resposta firme do Judiciário. “As companhias aéreas praticam ilegalidades sem precedentes contra Rondônia, e os órgãos fiscalizadores, a exemplo da própria ANAC, não atuam com firmeza para promover o equilíbrio nesta relação e acabar com este injusto isolamento do estado. O Judiciário é a última instância quando todos falham — é hoje a luz no fim do túnel”,
Respigo
Hoje (27) é Ponto Facultativo na Prefeitura de Porto Velho e não tem expediente, somente funcionam os serviços essências devido ao Dia do Servidor Público, que é terça-feira (28). feriado municipal. Tribunal de Justiça (TJ), Ministério Público estadual, Assembleia Legislativa, Governo do Estado anteciparam o feriado para hoje (27) e amanhã (28) estarão atendendo normalmente, mas a prefeitura da capital também fecha amanhã +++ Flamengo e Palmeiras tropeçaram nos jogos do final de semana, O time carioca perdeu (1x) para o Fortaleza e o paulista empatou (0x0) com o Cruzeiro, mesmo jogando em casa, no Allianz Parque +++ O Palmeiras lidera o Brasileirão com um ponto a mais que o Flamengo. E o campeonato continua sem que um time dispare na liderança faltando oito rodadas para o final +++ Aumentam as especulações que o ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, dois mandados seguidos, na época no PT, hoje sem partido, entre na disputa de uma das 24 cadeiras na Ale-RO em 2026. E o futuro partido com certeza será o PDT, presidido no Estado pelo ex-senador, Acir Gurgacz, que comanda o grupo Caminhada Esperança, que vem mantendo seguidas reuniões no Estado visando as Eleições 2026,
