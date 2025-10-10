Ex de Ana Hickmann revela emoção do filho com cena de filme: “Lembrei da minha família’”

Publicada em 10/10/2025 às 10h05
Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, emocionou os seguidores ao contar um momento marcante que viveu ao lado do filho, Alezinho. Segundo o empresário, o adolescente chorou durante um filme ao se lembrar da época em que os pais ainda eram casados.
“Uma cena no filme se resumiu à mãe, ao pai e aos dois irmãos, e quando eu olho o Alezinho estava chorando. Tentei abordar o assunto com ele, e ele me disse: ‘Eu lembrei da minha família’”, relatou Alexandre, visivelmente sensibilizado.
O empresário aproveitou o episódio para refletir sobre a importância da união familiar e fez uma menção indireta à apresentadora. Ana Hickmann e Alexandre Correa foram casados por mais de 20 anos, até o fim conturbado do relacionamento, marcado por uma grave acusação de agressão.
Atualmente, Ana vive um relacionamento com o chef Eduardo Guedes. Já Alexandre teve um breve envolvimento com Flavinha Cheirosa, que se apresentou publicamente como sua namorada, mas o relacionamento terminou após acusações de violência psicológica.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!