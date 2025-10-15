Entrega histórica de cerca de 200 maquinários e implementos agrícolas fortalece a agricultura em Rondônia

Publicada em 15/10/2025 às 14h14
A entrega histórica de cerca de 200 equipamentos e maquinários realizada pelo governo de Rondônia no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, busca apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar, fortalecer a cadeia produtiva do estado e garantir mais eficiência e produtividade no campo. São plantadeiras, distribuidores de calcário, roçadeiras, vagões, caminhões pipa, caminhão basculantes e retroescavadeiras, que juntos, formam uma frota agrícola que beneficia 49 municípios, levando desenvolvimento a diversas regiões.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, cada máquina entregue significa mais produtividade, mais renda para as famílias e mais empregos para Rondônia. “Com a entrega de quase 200 equipamentos agrícolas para atender os municípios de Rondônia, o governo do estado fortalece o produtor rural, a agricultura e o agronegócio,” ressaltou.
Rondônia se tornou uma referência na agricultura e no agronegócio no país. Com a entrega dos equipamentos, os municípios terão condições para que o agricultor possa plantar e colher mais, além de ter acesso a tecnologias que aumentam a competitividade do estado.
De plantadeiras a retroescavadeiras, a frota agrícola entregue pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), incluiu equipamentos essenciais para o preparo do solo e a colheita. Com os investimentos de emendas parlamentares federais, os municípios beneficiados já sentem a importância da chegada dos implementos.
O município de São Miguel do Guaporé, recebeu oito equipamentos, incluindo retroescavadeira. O secretário municipal de agricultura, Vonei de Ros, salientou que os maquinários vêm para somar, para desenvolver e aumentar a produção. “Em São Miguel do Guaporé, o município disponibiliza o equipamento sem custos ao pequeno produtor, beneficiando produtores de café, gado e outras culturas para a melhoria da produção no campo.”
A secretária de agricultura de Candeias do Jamari, Leudy Barros, destaca que “a entrega é de grande importância e vai ajudar muito o pequeno produtor que precisa tratar sua terra. Os equipamentos chegam na hora apropriada para corrigir o solo”.
O secretário de agricultura de Rondônia, Luiz Paulo, reforçou o papel estratégico da Seagri nesse processo de modernização e apoio ao produtor. “A mobilização desses recursos e a entrega histórica dessa frota agrícola refletem nosso compromisso em transformar os investimentos públicos em resultados tangíveis no campo. Nosso objetivo é claro, fortalecer a agricultura familiar e assegurar que cada produtor, em cada um dos 49 municípios contemplados, tenha as ferramentas necessárias para aumentar sua eficiência e contribuir para o crescimento de Rondônia”, pontuou.
A entrega desses maquinários representa um marco de apoio à agricultura familiar em Rondônia. O Governo de Rondônia segue investindo no campo e modernizando a infraestrutura para levar desenvolvimento e prosperidade para todos os municípios.
Municípios beneficiados: Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Buritis, Cabixi, Cacoal, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Castanheiras, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Costa Marques, Cujubim, Espigão do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia do Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Pimenteiras do Oeste, Porto Velho, Presidente Médici, Primavera de Rondônia, Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste, São Felipe do Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Vilhena.
