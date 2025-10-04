Entrega de kits profissionais do Programa Vencer marca nova etapa para alunos de Jaru

Publicada em 04/10/2025 às 11h02
No município de Jaru, sonhos ganharam forma e novas histórias começaram a ser escritas. Na tarde de quinta-feira (2), 52 alunos dos cursos de Costureiro Industrial de Vestuário, Maquiador e Cabeleireiro receberam seus kits profissionais, simbolizando o fim da etapa de capacitação e o início de novas oportunidades no mercado de trabalho.
O evento foi realizado na Escola Estadual Capitão Sílvio de Farias e integrou a 21ª solenidade do Programa Vencer, iniciativa do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).
A ação teve como objetivo reconhecer o esforço dos formandos e proporcionar a entrega dos equipamentos necessários para que eles possam iniciar ou ampliar suas atividades profissionais no mercado de trabalho. Para isso, foram investidos cerca de R$ 66 mil na aquisição de materiais.
O governador Marcos Rocha destacou a importância do programa para a transformação social e econômica dos rondonienses. “O Vencer é uma porta aberta para que nossos cidadãos conquistem independência financeira e dignidade. Cada kit entregue representa uma oportunidade real de mudar histórias, gerar renda e construir um futuro mais promissor para milhares de famílias em Rondônia”, afirmou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, ressaltou que o programa vai além da capacitação técnica. “Essa é uma iniciativa que fortalece a autoestima e abre caminhos para o empreendedorismo. Os kits são ferramentas que permitem que cada aluno coloque em prática o que aprendeu e conquiste seu espaço no mercado de trabalho”, destacou.
O Programa Vencer oferece cursos de capacitação gratuitos e presenciais, auxílio financeiro temporário de R$ 200 por mês durante 12 meses e a entrega de kits profissionais. Desde sua criação, em 2024, já beneficiou milhares de rondonienses em diferentes municípios, consolidando-se como uma das principais políticas públicas de geração de emprego e renda do estado de Rondônia.
