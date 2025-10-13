Por G1
Publicada em 13/10/2025 às 10h10
Ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Netanyahu falou aos parlamentares após a devolução dos reféns vivos pelo Hamas e a libertação de presos palestinos. A ação é a primeira etapa do acordo de paz entre Israel e o grupo de terrorista.
"Há tempos de paz e tempos de guerra. Os dois últimos anos foram tempos de guerra, mas agora entramos em tempos de paz. Dentro e fora de Israel", declarou Netanyahu.
O primeiro-ministro agradeceu a Trump e disse estar comprometido pela paz.
