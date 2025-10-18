Energisa leva Caminhão Itinerante ao “Portões Abertos” da Base Aérea neste domingo (19) em Porto Velho

Publicada em 18/10/2025 às 11h05
A Energisa, em parceria com a Base Aérea de Porto Velho, marca presença no tradicional evento “Portões Abertos”, neste domingo, 19 de outubro, das 9h às 17h, com a Unidade Móvel Educacional do Projeto Nossa Energia, o famoso Caminhão Itinerante.
O público que visitar o espaço poderá vivenciar experiências imersivas sobre o uso consciente da energia elétrica, participar de demonstrações práticas de segurança para evitar acidentes com eletricidade e se encantar com uma viagem interativa pela história da eletricidade, que mostra desde as primeiras descobertas científicas até as tecnologias que transformam a vida moderna.
“O Nossa Energia é uma oportunidade de aproximar a comunidade do tema eficiência energética, mostrando de forma prática e divertida como pequenas atitudes podem gerar economia e mais segurança no dia a dia”, explica Camila Teixeira Lopes, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia.
O caminhão itinerante faz parte do Projeto Nossa Energia, integrante do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), desenvolvido pela Energisa Rondônia desde 2019.
Gesto Solidário
A entrada no evento é gratuita, mas os organizadores convidam o público a levar 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social. Quem contribuir também poderá participar do sorteio de brindes ao longo da programação.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!