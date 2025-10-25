Encontro da Terceira Idade reúne mais de 600 idosos do Cone Sul na Chácara de Luizinho Goebel

Publicada em 25/10/2025 às 08h20
Com uma programação voltada à integração, lazer e valorização da melhor idade, o Encontro da Terceira Idade reuniu mais de 600 idosos do Cone Sul de Rondônia nesta sexta-feira (24), na Chácara do deputado Luizinho Goebel, em Vilhena. O evento, que aconteceu das 9h às 16h, contou com diversas atividades, sorteios, música ao vivo e momentos de confraternização.
A recepção começou pela manhã, com café e música ambiente, proporcionando um momento acolhedor aos participantes. Após as boas-vindas e os agradecimentos às autoridades e parceiros presentes, os idosos participaram de dinâmicas de integração e momentos de descontração.
Por volta das 11h30, foi servido o almoço de confraternização, acompanhado de música suave e falas das autoridades e organizadores. O deputado Luizinho Goebel destacou a importância de promover espaços de convivência e valorização da terceira idade, reforçando o papel dos idosos como parte ativa da sociedade.
À tarde, a programação seguiu com atividades recreativas e sorteios de brindes, conduzidas de forma animada pelo locutor Everaldo Pena, que também foi responsável pela locução do evento.
O ponto alto da festa foi o Baile da Terceira Idade, iniciado às 14h30, que colocou os participantes para dançar ao som de músicas alegres e nostálgicas. O clima foi de alegria e descontração até o encerramento, às 16h, quando a coordenação e as autoridades agradeceram a presença de todos e se despediram com mensagens de gratidão e incentivo à continuidade dessas ações.
O encontro se consolidou como um dos maiores eventos sociais voltados à terceira idade na região, reforçando o compromisso de fortalecer laços comunitários e promover qualidade de vida aos idosos do Cone Sul de Rondônia.
