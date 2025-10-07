Empresário em moto morre após ser atingido por caminhonete na RO-257

Publicada em 07/10/2025 às 08h40
Um empresário do ramo de cafeeira por nome de Aparício Ferreira de Lima de idade não divulgada morreu após ser atingido por uma caminhonete na manhã de segunda-feira,6, na RO-257 no distrito de 5º Bec município de Machadinho D’Oeste (RO), a vítima estava pilotando uma motocicleta na hora do acidente e, faleceu no local.
Conforme apurado pelo portal p1, o motociclista não teria percebido a caminhonete e entrado na rodovia estadual, recebendo a colisão e sendo arrastado por mais de 30 metros. A caminhonete parou após colidir em um poste e acabou tombando no local.
A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Machadinho estiveram no local e constatou o óbito do motociclista. O condutor da caminhonete não teve ferimentos grave.
A Polícia Militar compareceu ao local para realizar o isolamento da área, preservando a cena do acidente até a chegada da perícia técnica.
