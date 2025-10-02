Emenda do deputado Ezequiel Neiva fortalece piscicultura em Alta Floresta do Oeste

Publicada em 02/10/2025 às 08h30
Ezequiel Neiva atendeu pedido do vereador Jeremias (Foto: Divulgação)
A Prefeitura de Alta Floresta D’Oeste agora conta com um reforço financeiro para fortalecer a piscicultura local. O recurso, destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), já está disponível na conta da administração municipal e será utilizado para a compra de alevinos — iniciativa que visa fomentar a produção de peixes na região.
A ação atende a uma demanda apresentada pelo vereador Jeremias, em parceria com o prefeito Gio Damo (União Brasil), durante uma reunião realizada em maio com produtores rurais do município. Na ocasião, o deputado destacou o compromisso com o setor produtivo e o alinhamento político para viabilizar ações concretas em prol do desenvolvimento econômico rural.
“Esse recurso é resultado de mais um compromisso assumido ao lado do vereador Jeremias (Republicanos) e do prefeito Gio Damo, com o objetivo de fortalecer a piscicultura e impulsionar a produção de peixe em Alta Floresta D’Oeste. Nosso foco é apoiar o produtor rural e promover o desenvolvimento econômico da região”, afirmou Ezequiel Neiva.
O programa tem como foco oferecer mais segurança e incentivo aos piscicultores, promovendo uma política pública eficiente voltada à geração de renda e ao crescimento da economia local. Segundo o parlamentar, o fortalecimento da piscicultura é uma das prioridades de seu mandato. “Nosso mandato tem uma atuação presente na área agrícola, e precisamos incentivar ações que ajudem o produtor rural a crescer. Essa iniciativa contribui diretamente para o avanço da piscicultura em Alta Floresta D’Oeste”, completou Ezequiel Neiva.
Ezequiel Neiva destacou que a liberação dos recursos representa um passo importante para o fortalecimento da piscicultura local. “Com esse apoio, esperamos beneficiar um número maior de produtores, ampliar a capacidade de produção e consolidar a piscicultura como uma alternativa econômica viável e sustentável para o município”, finalizou o deputado.
