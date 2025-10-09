Capa
Edital da ASBAMGUAMA convoca associados para eleição da nova diretoria (2026–2028)
A pauta única da reunião será a eleição da nova diretoria da associação, responsável pela condução da entidade no período de 2026 a 2028
Por
Assessoria
Publicada em
09/10/2025 às 13h30
