Dupla é detida com motos roubadas e adulteradas após perseguição

Publicada em 10/10/2025 às 09h30
Um adolescente e o comparsa maior de idade foram detidos na madrugada desta sexta-feira (10), após uma intensa perseguição que terminou na Rua Laranjeira, bairro Castanheiras em Porto Velho.
Segundo a PM, a dupla do “Rolezinho” estava em duas motos na Avenida Rio de Janeiro com Via Colares, quando se depararam com uma viatura, em seguida um dos suspeitos abandonou um dos veículos no meio da via e embarcou na garupa do comparsa que pilotava uma XRE, dando início ao acompanhamento.
A perseguição se estendeu por diversas ruas, onde os indivíduos colocavam a vida deles e de outras pessoas em risco, e só foram abordados quando a corrente da moto quebrou e a dupla caiu.
Durante revista nada de ilícito foi encontrado, no entanto na pesquisa dos veículos foi verificado que a XRE placa NUA-0870 estava com a numeração da placa adulterada, e a moto abandonada era roubada. Ambos foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes.
