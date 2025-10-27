Dr. Luís do Hospital menciona política estadual permanente, distribuição de vacinas e ações de conscientização

Publicada em 27/10/2025 às 08h40
O deputado Luís do Hospital destacou a necessidade de Rondônia instituir uma política estadual de imunização que funcione de maneira contínua, com orçamento específico e metas definidas. Ele afirmou que a proposta está em discussão. “A ideia é positiva e merece ser discutida. A comissão está aberta a dialogar sobre propostas que deem mais estabilidade e continuidade às ações de imunização em Rondônia”, disse.
Ao tratar da distribuição das vacinas, o parlamentar relatou que não foram identificadas denúncias sobre problemas no fornecimento. Segundo ele, eventuais ocorrências serão analisadas. “Até o momento, não recebemos denúncias formais sobre falta de vacinas. Caso surjam situações pontuais, a comissão está pronta para apurar e cobrar providências, sempre em parceria com a Sesau e as prefeituras”, declarou.
O deputado mencionou ainda que a Assembleia pode colaborar na orientação da população. Ele explicou que a instituição tem condições de realizar ações educativas e apoio às iniciativas de prevenção. “A conscientização é fundamental, e a Comissão de Saúde vai atuar para reforçar essa mensagem junto à sociedade”, concluiu.
