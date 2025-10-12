Dois jovens são alvejados a tiros durante tiroteio na Prainha do Mutirão

Por Machadinhoonline
Publicada em 12/10/2025 às 10h00
A Polícia Militar foi acionada na tarde deste sábado (11) após relatos de um tiroteio na região conhecida como Prainha do Mutirão. De acordo com informações preliminares, dois jovens teriam sido alvejados por disparos de arma de fogo no local.
Ainda não há confirmação sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a identidade dos envolvidos. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o caso será investigado pela Polícia Civil.
Testemunhas relataram momentos de pânico durante os disparos, e a presença policial permanece intensa na região.
*Mais informações a qualquer momento.*
