Divisão na Família Donadon para as Eleições 2026, por que incendiar dragas, balsas, motores, equipamentos? Combustíveis caros e preços cartelizados

Publicada em 28/10/2025 às 14h00
Federal – Aos poucos vão surgindo candidatos a cargos eletivos para as Eleições Gerais de outubro de 2026 (presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal; Câmara Federal e Assembleias Legislativas). Algumas situações surpreendem como o anúncio pela deputada estadual Rosângela Donadon (UB-Vilhena), do médico Lucas Donadon, presidente das Associações Marcos Donadon, seu filho, como pré-candidato a deputado federal. A surpresa não é Lucas disputando a Câmara Federal, pois a associação que preside realmente tem um amplo e eficiente trabalho social no Estado, ele muito querido pelo seu trabalho, mas porque seu tio, Natan, ex-deputado federal, que já adiantou que será candidato à Câmara Federal pelo União Brasil. Dois candidatos a um mesmo cargo, da mesma família, da mesma região, apesar de serem oito vagas dificilmente terá condições de eleger ambos. Corre-se se o risco de não se eleger nenhum dos dois.
Fogo – Em nova ação de repreensão à extração ilegal do ouro no Rio Madeira, em Rondônia, Polícia Federal (PF) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis-Ibama desenvolveram na sexta-feira (25) a Operação Hefesto II. O objetivo é reprimir a extração ilegal de ouro e outros crimes ambientais, desta vez no trecho entre os distritos de Porto Velho, Aliança, São Carlos e Nazaré. Foram identificadas pela PF e Ibama dragas e balsas de médio e grande portes com potencial enorme de extração, descaracterizando a prática da extração artesanal. A ação conjunta foi ótima, pessoas foram presas, mas como sempre ocorre nessas ocasiões, o material apreendido (balsas, dragas e equipamentos) foram incendiados.
Fogo II – Há tempos questionamos a queima de balsas, dragas, veículo, equipamentos, motores dos garimpeiros, que são flagrados praticando o garimpo ilegal. Por que queimar tudo, dentro do rio, como ocorre sempre nessas ocasiões. E a ação de sexta-feira, não foi diferente. Por que não doar para prefeituras, entidades, associações de produtores? O problema foi abordado recentemente pelo deputado federal, Thiago Flores (Republicanos-PVH), porque no mínimo, a queima de tudo, com a alegação de não ter como remover não procede, pois também estão praticando crime ambiental poluindo o rio. A proposta de Flores, das mais oportunas, é que tudo o que for apreendido em ações de fiscalizações ambientais, não seja destruído, antes da conclusão do processo judicial ou administrativo e o que for apreendido doado a entidades públicas ou privadas. Seria uma maneira de destinação correta do que for apreendido, porque a queima não é o caminho eficiente. Foram queimadas 49 embarcações e equipamentos no Rio Madeira na última semana.
Combustíveis – A cartelização dos combustíveis em Rondônia não é novidade a ninguém. E a ilegalidade está concentrada em Porto Velho, onde a gasolina, o diesel e o etanol são comercializados com diferenças de centavos. Outra prova real de a cartelização é o preço do litro da gasolina e do diesel, por exemplo, que chegam a Porto Velho da usina de Manaus, via Rio Madeira. Do porto da capital o diesel e a gasolina são transportados por caminhões-tanques para o interior com distâncias de cerca de 700 quilômetros, como em Vilhena. Apesar do frete de ida e volta, por exemplo, dos caminhões-tanques da capital para o interior, no caso de Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná (ambos com menos de 400 km da capital) a gasolina e o diesel têm preços inferiores ao de Porto Velho. Por que? É importante informar que o etanol vem do Mato Grosso.
Combustíveis II – O preço do litro da gasolina em Rondônia, segundo dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) está entre os mais elevados do País e chega a R$ 6,82. A média nacional é de R$ 6,22 o litro. No Maranhão (R$ 5,58) e no Mato Grosso do Sul (R$ 5,76” os preços do litro são os mais baixos dentre os demais Estados. É necessário que a cartelização (explicita) dos combustíveis em Porto Velho e na maioria dos municípios de Rondônia seja fiscalizada, impedida, para se evitar a exploração ilegal. Governo do Estado e órgãos fiscalizadores precisam agir e punir os exploradores do povo.
Respigo
A oficialização da federalização entre os partidos União Brasil UB) e Partido Progressista (PP) chamada de União Progressista não teve alteração na composição da Assembleia Legislativa (Ale). O União Brasil de Rondônia tem cinco deputados, e o PP, não elegeu nenhum nas eleições de 2022 +++ A Federação teve mudança, mas na composição da Câmara Federal onde o União Brasil tem três (Fernando Máximo, Maurício Carvalho e Cristiane Lopes) dos oito deputados, e o PP somente Sílvia Cristina, que preside o partido em Rondônia. Máximo provavelmente deixará partido na janela partidária (7 de março a 5 de abril), quando os deputados poderão mudar de partido sem perder o mandato +++ Fernando Máximo formata uma pré-candidatura a governador em 2026, mas dificilmente conseguirá espaço no União, após a parceria com o PP. Máximo foi o deputado federal mais bem votado (85.596 votos) em Rondônia nas eleições de 2022 +++ Mais uma vez agradecendo os inúmeros votos de feliz aniversário (79 no dia 22). Obrigado... +++ Dezenas de jornalistas foram homenageados pelo deputado estadual Eyder Brasil (PL) na tarde/noite de segunda-feira (27) em solenidade na Assembleia Legislativa com Voto de Louvor. Obrigado ao deputado Eyder e parabéns para os colegas de trabalho.
