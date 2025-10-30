ENTREVISTA

Dirigente do PT diz que extrema-direita não tem dificuldade para mentir e afirma: “Rondônia não é um lugar bolsonarista”

Ramon Cujuí associa endurecimento do antipetismo à Lava Jato, critica cobertura da mídia, aponta violência política e atribui ao PSDB a “quebra” do pacto democrático em 2014