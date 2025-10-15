Dia dos Professores: Histórias de dedicação e amor pela educação

Publicada em 15/10/2025 às 11h41
Nesta quarta-feira, 15 de outubro, Dia dos Professores, o governo de Rondônia reconhece e valoriza o papel essencial dos educadores rondonienses que, com empenho e vocação contribuem diariamente para transformar vidas e fortalecer a educação em todo o Estado. Os profissionais da educação nos lembram que educar é um ato de coragem, esperança, amor e compromisso com as futuras gerações. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) comemora histórias de educadores que dedicam suas vidas à construção de um futuro melhor para o Estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a educação é o principal pilar para o desenvolvimento. “Os recursos aplicados demonstram o engajamento do governo com os estudantes, professores e toda a comunidade escolar. Estamos construindo um sistema educacional cada vez mais sólido e inclusivo”, enfatizou.
A professora Eliane Ricarte, tem uma trajetória inspiradora na escolha de ser professora e sua paixão pela educação. Ela saiu da zona rural para a sala de aula, decidida em ser mestre aos 17 anos. Eliane iniciou o curso de Letras logo após o ensino médio e já no terceiro período da faculdade foi aprovada no seu primeiro concurso público. Apesar de não poder assumir o cargo por falta de diploma, o momento indicava que o caminho estava certo para seguir em busca de seu objetivo. Eliane viu na educação boas oportunidades para mudar o seu destino. ‘Eu me sinto realizada por isso. O verdadeiro sentido de ensinar está em tocar vidas e ser um ponto de luz no fim do túnel”, afirma.
Outro exemplo de dedicação é a professora Dolores Monge de Souza, que acumula 41 anos na profissão. Dolores é referência na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Inácio de Castro, em Pimenteiras do Oeste. Formada em Língua Portuguesa atua com turmas do ensino médio, utilizando a mediação tecnológica com o jovens. “Amo minha profissão e estou sempre buscando me atualizar para melhor ensinar meus alunos, desenvolvendo neles competências e habilidades necessárias para a vida. Enxergo o papel do professor como essencial na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com seus deveres e direitos”.
Dolores conta, ainda, sobre os desafios enfrentados no dia a dia na sala de aula. “Enfrentamos muitos desafios: diversidade em sala, inclusão, pouca participação familiar e a desmotivação dos estudantes. Por isso, acredito que devemos estar em constante evolução, apostando na formação continuada, na inovação pedagógica, no trabalho colaborativo e em metodologias que coloquem o estudante como protagonista. Você pode ser médica, advogada, engenheira, mas antes de tudo, foi uma professora que te ensinou”, relatou
A professora Juliana Bassanin, diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marcos Freire desde 2019 começou aos 18 anos e acredita que a profissão tem seus desafios, mas que sem dúvidas não se arrepende de sua escolha. “Já vivi inúmeros desafios, o maior deles foi conquistar o verdadeiro pertencimento e respeito na educação. Passei por diversos setores, como: salas de aula do ensino infantil à faculdade, pelo atendimento presencial às turmas da Mediação Tecnológica. Foram anos de muito crescimento profissional, mas, acima de tudo de amadurecimento como ser humano.”
Histórias como as das professoras Eliane Ricarte, Dolores Monge e Juliana Bassanin refletem o verdadeiro significado do Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro — trajetórias marcadas por dedicação, superação e compromisso com o ensino público de qualidade.
