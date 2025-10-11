GOVERNANÇA

Destaques da semana do dia 6 a 10 de outubro: 92% de esclarecimento dos homicídios, abertura do JIR 2025 e fiscalização de bebidas alcoólicas

Rondônia destaca-se no Brasil com 2º lugar no ranking nacional homicídios esclarecidos ( 92%), atrás apenas do Distrito Federal (96%)