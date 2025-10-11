Publicada em 11/10/2025 às 10h17
Essa semana Rondônia destacou-se no Brasil com o alta percentual de homicídios esclarecidos, evidenciando o combate a impunidade. O estado alcançou 92% de esclarecimento dos homicídios ocorridos no período analisado, segundo o relatório “Onde mora a impunidade? — Indicador Nacional de Esclarecimento de Homicídios (2025)”, elaborado pelo Instituto Sou da Paz. Rondônia também registra redução de 87,7% do número de focos que já havia sido registrado no mesmo mês do ano passado. Uma queda expressiva e histórica, fruto das ações integradas do governo de Rondônia. Os últimos dias também foi marcado pela entrega de kits profissionais para mais uma turma do Programa Vencer, que qualifica gratuitamente os rondonienses, entre outras ações e serviços do governo do estado para gerar mais bem-estar social e desenvolvimento. Confira os destaques:
COMBATE A IMPUNIDADE
Rondônia mais uma vez se destaca nacionalmente pela eficiência no combate à impunidade. O estado alcançou 92% de esclarecimento dos homicídios ocorridos no período analisado, segundo o relatório “Onde mora a impunidade? — Indicador Nacional de Esclarecimento de Homicídios (2025)”, elaborado pelo Instituto Sou da Paz. O resultado garantiu a Rondônia o 2º lugar no ranking nacional, atrás apenas do Distrito Federal (96%), enquanto a média brasileira é de 36%. O desempenho é fruto direto dos investimentos realizados pelo governo do estado em estrutura, tecnologia e capacitação das forças de segurança, aliados ao trabalho técnico da Delegacia de Homicídios, que tem se tornado referência nacional pela eficiência nas investigações e pela agilidade na elucidação de casos complexos.
QUEDA HISTÓRICA DE QUEIMADAS
No mês de setembro, o acumulado de 2.840 focos representou uma redução de 87,7% do número de focos que já havia sido registrado no mesmo mês do ano passado. Nas Unidades de Conservação, a redução também foi significativa, reforçando o efeito das medidas de monitoramento e prevenção. Em setembro de 2024, Rondônia viveu um cenário marcado pela fumaça e pelos focos de calor acima da média histórica. Já em setembro de 2025, o panorama se transformou. De acordo com a Sala de Situação do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), os focos de calor caíram de forma expressiva, com números próximos ou até abaixo dos mínimos históricos, fruto das ações integradas do governo de Rondônia.
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Com o objetivo de acelerar a transformação digital na administração pública, o governo de Rondônia aderiu ao Programa Nacional de Processo Eletrônico (ProPEN), nesta terça-feira (7). A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), visa a adesão para fortalecer a digitalização do processo administrativo para promover mais agilidade, transparência, economia de recursos públicos, bem como a maior integração entre as esferas de governo, conforme o Decreto nº 11.946/2024.
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Na noite de terça-feira (7), em Porto Velho, 101 concluintes de cursos do programa de qualificação profissional, gratuita, Vencer, receberam o kit profissional entregue pelo governo do estado, por meio da Secretaria da Mulher, da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). Por meio do programa, o governo de Rondônia já disponibilizou para o mercado de trabalho 1.762 novos profissionais, com todas as ferramentas necessárias para começar a trabalhar. O investimento do governo com mais estes equipamentos foi de R$ 126.088,59.
TARTARUGAS DA AMAZÔNIA
Com o compromisso de reforçar a preservação da biodiversidade amazônica e o fortalecimento das áreas protegidas, o governo de Rondônia realizou, entre os dias 24 de setembro e 7 de outubro o monitoramento das tartarugas-da-Amazônia (Podocnemis expansa) no Parque Estadual Corumbiara, localizado no município de Pimenteiras do Oeste. A ação foi realizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC), em parceria com o Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) e integra o Projeto Quelônios da Amazônia.
PAA INDÍGENA
A Aldeia Iterap, situada na Terra Indígena Igarapé Lourdes, no distrito de Nova Colina, em Ji-Paraná, foi cenário para mais uma importante ação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Indígena. A iniciativa beneficiou diretamente 25 produtores indígenas da etnia Arara-Karo, com a entrega e repasse de alimentos destinados à própria comunidade e a instituições locais que atendem famílias em situação de vulnerabilidade. A ação foi realizada na terça-feira (7).
CENTRO DE OPERAÇÕES DO GAPE
Com objetivo de fortalecer a segurança pública e o sistema prisional de Rondônia, o governo do estado realizou, na segunda-feira (6), a solenidade de entrega do Centro de Operações do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (Gape), no município de Pimenta Bueno. A nova sede, construída em anexo à Casa de Detenção local representa um marco no fortalecimento estrutural e operacional da Polícia Penal. Por meio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a obra foi executada com 100% de mão de obra reeducanda.
ABERTURA DO JIR
Nesta sexta-feira (10), às 19h30, será realizada a cerimônia de abertura da fase final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2025. O palco será o Ginásio Gerivaldão, um dos principais espaços esportivos da cidade de Ji-Paraná. Organizado pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), promete ser um marco, celebrando o retorno da tradição em Ji-Paraná, cidade que sediou a primeira edição do evento em 1983.
MEDIDA PREVENTIVA
Para intensificar as ações de fiscalização em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, o governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) emitiu orientações às vigilâncias sanitárias municipais. A medida preventiva ocorre diante de registros de intoxicações e óbitos em outros estados brasileiros causados por bebidas adulteradas com metanol, substância tóxica e proibida para consumo humano.
MOBILIDADE URBANA
Motoristas e gestores de trânsito em Rondônia têm à disposição a plataforma digital MOB.RO. Essa ferramenta utiliza informações fornecidas pelos usuários de um aplicativo de navegação GPS (Waze) e por sensores urbanos para monitorar em tempo real as ocorrências como buracos, acidentes, congestionamentos e alagamentos nas vias do Estado. A solução é do Governo de Rondônia e é desenvolvida e mantida pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO).
