Deputado Pedro Fernandes viabiliza oficinas de aprendizado para o Enem por meio da Elero

Publicada em 29/10/2025 às 10h34
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) viabilizou a realização de oficinas de aprendizado e capacitação voltadas aos estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em parceria com a Escola do Legislativo, órgão vinculado à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero).
A iniciativa, totalmente gratuita e aberta à comunidade estudantil, tem como objetivo oferecer reforço educacional, orientação prática e conteúdos direcionados às provas do Enem, contribuindo para que os jovens tenham melhores condições de competir por vagas no ensino superior.
As oficinas abordam temas essenciais como técnicas de redação, interpretação de texto, atualidades, ciências humanas, matemática e linguagens, proporcionando um aprendizado dinâmico e acessível. Os encontros reúnem alunos de escolas públicas e particulares, que veem na ação uma oportunidade única de ampliar seus conhecimentos e se preparar com qualidade.
Pedro Fernandes destacou que o investimento em educação é uma das bandeiras mais importantes do seu mandato e reafirmou o compromisso com o futuro da juventude rondoniense:
“A educação é o caminho mais seguro para a transformação social. Viabilizar cursos e oficinas gratuitas como essa é investir no futuro dos nossos jovens e dar oportunidades reais para que possam alcançar seus sonhos e mudar suas histórias. A juventude de Rondônia tem talento e merece ter as ferramentas certas para vencer”, afirmou o deputado.
O parlamentar também ressaltou o papel da Escola do Legislativo como instrumento de formação cidadã e acesso ao conhecimento, destacando o empenho da instituição em levar capacitação a diferentes regiões do estado.
“A Escola do Legislativo tem feito um trabalho exemplar ao aproximar a Assembleia da população, levando cursos e conhecimento a todos os cantos de Rondônia. Essa parceria é fundamental para fortalecer o aprendizado e dar mais oportunidades aos nossos jovens”, acrescentou Pedro Fernandes.
As oficinas integram um conjunto de ações do mandato do deputado voltadas à valorização da educação, formação profissional e inclusão social, consolidando uma política de incentivo à juventude.
Com essa iniciativa, o deputado Pedro Fernandes reafirma seu compromisso com a educação pública e com o fortalecimento das oportunidades de acesso ao ensino superior, demonstrando que a boa política é aquela que abre caminhos, transforma vidas e investe no potencial das pessoas.
