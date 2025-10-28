Deputado Pedro Fernandes solicita recuperação da ponte sobre o Rio Preto em Rio Crespo

Publicada em 28/10/2025 às 08h00
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) esteve no Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) para tratar da recuperação da ponte de madeira sobre o Rio Preto, localizada na RO-140, no município de Rio Crespo.
Durante a agenda com o diretor-geral do DER, coronel Éder André Fernandes, o parlamentar apresentou Indicação ao Poder Executivo, extensiva ao Departamento, solicitando providências urgentes para a reconstrução e reforço estrutural da ponte, que atualmente apresenta desgaste e risco à trafegabilidade.
A estrutura é essencial para o escoamento da produção rural e o deslocamento de moradores da região, sendo uma das principais ligações entre Rio Crespo e municípios vizinhos. Pedro Fernandes destacou a importância da intervenção imediata para garantir segurança e mobilidade às famílias que utilizam o trecho diariamente. “A ponte sobre o Rio Preto é um ponto estratégico para a zona rural de Rio Crespo. Nossa solicitação visa garantir condições seguras de passagem e assegurar que o transporte de pessoas e produtos continue ocorrendo com tranquilidade”, afirmou o deputado.
O parlamentar esteve acompanhado do prefeito Éder Paraguai, que reforçou a necessidade da obra e agradeceu o apoio do deputado na interlocução junto ao Governo do Estado. O diretor-geral do DER, coronel Éder André Fernandes, reconheceu a relevância do pedido e informou que a equipe técnica fará o levantamento da estrutura para definir as medidas necessárias de recuperação.
Com a Indicação formalizada, o deputado Pedro Fernandes reafirma seu compromisso com o fortalecimento da infraestrutura viária de Rio Crespo e com ações que garantam mais segurança e desenvolvimento às comunidades rurais de Rondônia.
