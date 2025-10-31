Deputado Pedro Fernandes preside Sessão Solene pelos 40 anos da OCB/RO e celebra o fortalecimento do cooperativismo em Rondônia

Publicada em 31/10/2025 às 11h44
A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO) realizou uma Sessão Solene histórica em alusão ao Ano Internacional das Cooperativas e à celebração dos 40 anos da Organização das Cooperativas Brasileiras – Seção Rondônia (OCB/RO), instituição que há quatro décadas atua na promoção e fortalecimento do cooperativismo em todo o estado.
A sessão foi presidida pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), que também é presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, reafirmando o compromisso do Parlamento Estadual com o desenvolvimento do setor. O evento representou um marco de reconhecimento ao papel transformador das cooperativas na economia, na geração de emprego e renda, e na construção de uma Rondônia mais solidária e sustentável.
A mesa solene foi composta por lideranças expressivas do cooperativismo e do poder público, entre elas: Pedro Fernandes, deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo; Salatiel Rodrigues, presidente do Sistema OCB/RO; Carlos Magno, representante da Casa Civil; Luiz Paulo, secretário de Estado da Agricultura; Ernandes Raiol, presidente do Sistema OCB/PA; Jaime Bagattoli, senador da República; Petrucio Júnior, presidente do Sistema OCB/AM; Maria Nascimento, presidente do Sistema OCB/AP; e Darci Cerutti, presidente do Sebrae Rondônia.
O evento, realizado no plenário da Assembleia Legislativa em Porto Velho, reuniu autoridades estaduais, dirigentes de cooperativas, representantes de entidades parceiras, estudantes e lideranças cooperativistas de todas as regiões de Rondônia, em um momento de celebração e reconhecimento coletivo.
Durante a cerimônia, foram homenageadas cooperativas que se destacam em diferentes ramos de atuação, demonstrando a diversidade e a pujança do cooperativismo rondoniense. Representantes de diversos segmentos — como agropecuário, crédito, saúde, consumo e infraestrutura — marcaram presença, simbolizando a amplitude e o impacto econômico e social das cooperativas no estado.
Entre as instituições representadas estavam: Aspar, Unimed Centro Rondônia, CrediSIS Credibrás, Central Sicoob Norte, Coopesma, Uniodonto, Uniprov, Coogarima, Coopecc, Coopersanta, Sicoob Credip, Sicoob Credjurd, Unicred, Coopsaúde, Coopermine, Cresol, Coocib, Unimed Porto Velho, Cooperativa Mirim CoopStar, Coopprojirau, Cogam, Coopertin, Sicoob CrediSul, Sicoob Amazônia e Sicredi Univales MT/RO, entre outras.
O evento celebrou a história de sucesso e compromisso da OCB/RO, que ao longo de 40 anos consolidou-se como referência em representatividade, capacitação e integração do setor cooperativista, promovendo a intercooperação e apoiando a modernização das cooperativas em todo o estado.
A cerimônia também reforçou o papel da OCB/RO e do SESCOOP/RO no incentivo à educação cooperativista e ao desenvolvimento sustentável, pilares que têm garantido o crescimento do setor com responsabilidade social e valorização do trabalho coletivo.
O deputado Pedro Fernandes parabenizou todos os dirigentes e cooperados que fazem parte dessa trajetória, bem como os deputados presentes, que prestigiaram a solenidade e reconheceram a importância do cooperativismo como motor de desenvolvimento. O parlamentar também fez questão de cumprimentar o presidente da OCB/RO, Salatiel Rodrigues, pela liderança e pela gestão voltada à inovação, integração e fortalecimento das cooperativas rondonienses.
A celebração dos 40 anos do Sistema OCB/RO na Assembleia Legislativa representou um momento de união e reconhecimento, consolidando o cooperativismo como um dos pilares do desenvolvimento de Rondônia — um modelo econômico que alia produtividade, solidariedade e compromisso com o futuro.
Parabéns a todos os deputados que estiveram presentes, bem como ao presidente da OCB/RO, Salatiel Rodrigues, e a todos os cooperativistas que fazem do cooperativismo uma força viva em Rondônia.
