Deputado Luizinho Goebel Manifesta Apoio em Homenagem aos 40 Anos da OCB/RO

Publicada em 30/10/2025 às 08h40
Em Porto Velho, Rondônia, o sistema cooperativista foi o foco de uma Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Estado (ALE-RO) na quarta-feira, 29 de outubro, para celebrar os 40 anos da Organização das Cooperativas Brasileiras em Rondônia (OCB/RO). A homenagem, que reconheceu o papel fundamental da instituição na transformação social e econômica do estado, contou com a manifestação do deputado estadual Luizinho Goebel.
Goebel parabenizou a OCB/RO, destacando os relevantes serviços prestados pela entidade desde sua fundação em 1985, consolidando-a como um pilar essencial para o desenvolvimento de Rondônia. O deputado ressaltou a importância da atuação da organização:
“A OCB/RO tem um papel inestimável em nosso estado. Ao longo de 40 anos, ela não apenas fortaleceu a economia em diversos setores, mas, principalmente, transformou vidas, levando oportunidades e dignidade a mais de 400 mil cooperados em Rondônia. É um orgulho reconhecer a dedicação e os resultados desta instituição.”
Com quatro décadas de atuação, a OCB/RO é reconhecida por promover a união, a cooperação e o progresso, congregando atualmente mais de 70 cooperativas que representam diretamente o seu grande número de cooperados. Estes cooperados atuam em setores vitais da economia, como crédito, agropecuário, transporte, saúde e educação, refletindo um movimento que oferece oportunidades para pequenos produtores, empreendedores e comunidades.
Ao longo de sua história, a OCB/RO dedicou-se à defesa dos interesses das cooperativas nos campos político e legislativo, à viabilização de acesso a crédito para agricultores, ao fomento da liderança feminina e ao fortalecimento de valores como solidariedade e desenvolvimento sustentável. A Sessão Solene serviu como um reconhecimento da Assembleia Legislativa à OCB/RO como um agente crucial na concretização dos sonhos individuais em realizações coletivas. A organização reafirma seu compromisso de continuar liderando o cooperativismo no estado e ampliar sua atuação nos próximos anos.
