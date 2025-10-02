Deputado Luís do Hospital acompanha projetos inéditos da Fiocruz para Rondônia

Publicada em 02/10/2025 às 08h20
O deputado estadual Dr. Luís do Hospital, presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa, esteve em Brasília na última semana e participou de uma reunião a convite do presidente da Fiocruz, Mario Moreira. O encontro apresentou projetos estratégicos da instituição para Rondônia, entre eles a instalação do Centro de Clima e Saúde em Rondônia (CCSRO) e a consolidação da nova sede da Fiocruz em Porto Velho.
Como parte desse movimento de expansão, em dezembro de 2024 a Fiocruz adquiriu o campus da extinta Faculdade de Rondônia (FARO), que passará a abrigar a nova estrutura da instituição no estado. A mudança representa um marco estratégico: enquanto a atual sede, localizada na Rua da Beira, bairro Lagoa, dispõe de 1.382,57 m² de área construída, o novo prédio tem 12.065,24 m², possibilitando a ampliação das atividades de pesquisa, ensino, serviços e gestão, além de abrir espaço para novas frentes de atuação em saúde pública.
O Centro de Clima e Saúde será uma iniciativa inédita na Amazônia, voltada a enfrentar os desafios ambientais e seus impactos diretos na saúde da população. Rondônia foi escolhida por ser um estado marcado por fenômenos extremos recentes, como a cheia histórica do Rio Madeira em 2014, a seca e crise hídrica de 2024, as queimadas que devastaram 1,4 milhão de hectares no mesmo ano e a enchente de 2025, quando o rio atingiu 16,67 metros. Situações que geraram graves consequências para a agricultura, pecuária e saúde pública.
Segundo Dr. Luís do Hospital, a iniciativa fortalece não apenas a ciência, mas também a saúde pública no estado. “Estamos diante de uma oportunidade única de transformar nosso estado em referência no enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas sobre a saúde. É ciência e política caminhando juntas para melhorar a vida das pessoas”, ressaltou.
A implantação do CCSRO e a nova sede da Fiocruz em Porto Velho devem gerar avanços científicos, fortalecer o SUS, apoiar o setor produtivo, monitorar desastres naturais e zoonoses, além de qualificar pesquisadores. O projeto também amplia a presença internacional de Rondônia na agenda de clima e saúde, consolidando o estado como polo de referência na Amazônia.
Para o parlamentar, os impactos vão muito além da esfera acadêmica. “Além do avanço científico, a Fiocruz vai contribuir para melhorar a vida do povo rondoniense com soluções práticas. Do monitoramento das cheias à prevenção de doenças, esse centro vai dialogar diretamente com as nossas realidades e trazer respostas efetivas para problemas que afetam o dia a dia das famílias”, destacou Dr. Luís do Hospital.
