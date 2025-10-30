Deputado Laerte Gomes visita obras de reforma e ampliação da Apae, em Presidente Médici

Publicada em 30/10/2025 às 10h50
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) fez uma visita às obras de reforma e ampliação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em Presidente Médici. Essa foi uma oportunidade para ele ver de perto como estão as obras e conversar com as pessoas responsáveis pela instituição.
A reforma e ampliação da Apae é uma iniciativa muito importante para melhorar os serviços destinados aos alunos que precisam de atenção especial. O deputado Laerte Gomes destacou o valor do trabalho que a associação realiza, ressaltando que as obras estão sendo possíveis graças a recursos do seu mandato, atendendo à indicação do vereador Chico Moura.
"Ações como essa são fundamentais para assegurar uma educação acessível e de bom nível para todos. E é com muita alegria que acompanhamos de perto essa obra, que vai proporcionar mais estrutura, conforto e um atendimento melhor às pessoas com deficiência em nossa cidade", comentou o parlamentar.
Durante a visita, contamos com a presença da diretora da Apae e do presidente da Apae, Cléa Maciel e Luiz Hurtado, respectivamente; do vereador Chico Moura; da vereadora Bia; do vereador Benito; do ex-prefeito Gilson Borges; do conselheiro tutelar Renan Cavalcante; da assistente social Maria da Penha; da técnica de enfermagem Maria de Fátima e da ex-vereadora Todinha, ressaltou Laerte.
Laerte destacou o quanto o trabalho da instituição é importante e reforçou seu compromisso com essa causa. Ele ressaltou que a Apae faz um trabalho excelente ao atender a comunidade, promovendo o bem-estar social e a inclusão das pessoas com deficiência. "Ser apaeano é agir com o coraçã. Estamos sempre juntos, apoiando de perto o trabalho maravilhoso que a Apae realizao", finalizou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!