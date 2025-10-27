Deputado Jean Mendonça apoia atletas de Pimenta Bueno convocados para o Brasileiro de Karatê

Publicada em 27/10/2025 às 09h30
O deputado Jean Mendonça afirmou que considera o incentivo ao esporte como uma forma de fortalecer o futuro e a representatividade do município de Pimenta Bueno. O parlamentar destacou que os atletas Zaqueu Kunde e Matheus Kunde garantiram classificação para o Campeonato Brasileiro de Karatê, previsto para ocorrer em Fortaleza.
Segundo o deputado, o apoio com as passagens tem relação direta com o reconhecimento do desempenho dos atletas, resultado da rotina de treinos e participação em competições. Ele observou que a presença no torneio nacional pode proporcionar novos avanços na carreira esportiva dos dois.
Jean Mendonça ressaltou que resultados positivos no Campeonato Brasileiro podem credenciar os atletas à Seleção Brasileira de Karatê, que se prepara para o Mundial marcado para acontecer em Malta, no ano de 2026. O parlamentar registrou mensagem de incentivo afirmando que Pimenta Bueno acompanha a participação dos competidores.
