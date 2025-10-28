Deputado Fernando Máximo celebra aprovação de projeto que garante vagas preferenciais em creches para filhos de mães atípicas

Publicada em 28/10/2025 às 16h00
O deputado federal Dr. Fernando Máximo (União Brasil-RO) comemorou a aprovação, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, de um projeto de lei que garante prioridade na matrícula em creches e escolas públicas para filhos de mães que tenham crianças com deficiência ou autismo grave.
Em suas redes sociais, o parlamentar explicou que a medida representa um importante avanço para as famílias atípicas, reconhecendo o esforço e as dificuldades enfrentadas diariamente por mães que precisam dividir o tempo entre o cuidado de um filho com deficiência e a atenção aos demais filhos.
“Mais uma vitória para as famílias atípicas. Quando a mãe tem um filho com deficiência, ou um autista grave, ela consegue vaga preferencial para ele. Mas para os outros filhos dela, ela não consegue. E às vezes isso causa um transtorno muito grande, porque a mãe tem que dedicar muito tempo e atenção à pessoa com deficiência e não consegue dispensar o mesmo cuidado aos demais filhos. Conseguimos aprovar agora na Comissão de Educação um projeto que resolve isso”, explicou o deputado.
Máximo afirmou que a proposta seguirá tramitando nas demais comissões da Câmara até ser analisada pelo plenário. Ele também ressaltou que a iniciativa nasceu a partir de demandas de mães e familiares de pessoas com deficiência, que relataram as dificuldades de manter os filhos em instituições diferentes.
“Várias mamãezinhas me pediram esse projeto, e nós conseguimos agora. É uma vitória que dá mais dignidade e inclusão às famílias atípicas. Vitória, vitória, vitória! Deus abençoe!”, declarou.
O parlamentar destacou que o projeto representa mais um passo em defesa da inclusão e da valorização das famílias que convivem com a deficiência, reafirmando seu compromisso com políticas públicas voltadas à equidade e à proteção social.
