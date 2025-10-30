Deputado Federal Dr. Fernando Máximo destina recursos para a APAE de Buritis

Publicada em 30/10/2025 às 10h46
O deputado federal Dr. Fernando Máximo entregou um cheque no valor de R$ 50 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) da cidade. Na ocasião, o congressista foi recepcionado pelo prefeito de Buritis, Valtair Fritz (PL), e pela deputada estadual Taíssa Sousa (PSC), que apresentaram as instalações da instituição filantrópica.
“A gente sabe que os recursos que nós trazemos são muito bem investidos aqui em Buritis, porque temos ao nosso lado pessoas que gostam de cuidar de gente, de pegar na mão, abraçar e dar carinho. Muito obrigado por esta parceria”, declarou o deputado federal Dr. Fernando Máximo.
O prefeito de Buritis, Valtair Fritz, aproveitou a visita do parlamentar para estreitar laços e reafirmar a aliança. “As portas de Buritis estarão sempre abertas para o deputado Dr. Fernando Máximo. Reitero que é uma satisfação imensa estar aqui junto com o senhor e todos aqueles que contribuem para a APAE, pois é uma instituição pela qual tenho um carinho muito grande e que é muito importante para Buritis, Campo Novo de Rondônia e Nova Mamoré”, destacou o chefe do Executivo municipal.
Também acompanharam a visita institucional os vereadores Aparício (PL), Professor Ueder (REP), Adriano Almeida (MDB), Professora Juliana Cibelly (PL) e a diretora da APAE de Buritis, Claudinéia Glufka.
