Deputado Eyder Brasil realiza primeira etapa de Voto de Louvor a jornalistas de Rondônia

Publicada em 24/10/2025 às 09h56
O deputado estadual Eyder Brasil realiza na próxima segunda-feira, (27), às 15h, no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia, a primeira etapa da entrega do Voto de Louvor a jornalistas e servidores da imprensa rondoniense.
A solenidade vai homenagear cerca de 400 profissionais, reconhecendo o trabalho daqueles que se dedicam diariamente à comunicação, à transparência e ao fortalecimento da cidadania em Rondônia.
Segundo o parlamentar, uma segunda etapa da homenagem será organizada para contemplar outros profissionais da imprensa que não puderam ser incluídos nesta primeira lista, seja pelo limite do espaço físico do auditório, seja porque os nomes não foram enviados dentro do prazo previsto.
Os nomes dos homenageados desta primeira etapa foram indicados pelo Sindicato dos Jornalistas de Rondônia (Sindjor-RO), por associações de imprensa, órgãos públicos e veículos de comunicação de todo o Estado.
“Todos os jornalistas e comunicadores de Rondônia merecem reconhecimento. A homenagem é simbólica, mas representa a gratidão e o respeito por quem trabalha para manter a sociedade bem informada”, destacou Eyder Brasil.
A cerimônia deve reunir autoridades, representantes de veículos de comunicação, associações, sindicatos e profissionais de imprensa de todo o Estado, em um momento de valorização e união da categoria.
