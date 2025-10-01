Deputado Estadual Edevaldo Neves celebra aprovação de R$ 60 milhões para a SEJUS

Publicada em 01/10/2025 às 15h16
A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou, nesta semana, o projeto encaminhado pelo Governo do Estado que autoriza a abertura de crédito adicional de R$ 60 milhões destinados à Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS).
O deputado estadual Edevaldo Neves, que também é policial penal, comemorou a conquista, destacando que o recurso assegura o pagamento da folha dos servidores da SEJUS, garantindo que os profissionais recebam seus salários em dia, além de possibilitar a manutenção dos serviços essenciais nas unidades prisionais.
“Essa aprovação representa uma vitória não apenas para a nossa categoria, mas para toda a sociedade rondoniense, que depende de um sistema prisional estruturado e em pleno funcionamento. Seguiremos firmes na luta pela valorização dos servidores e pelo fortalecimento da nossa segurança pública”, afirmou o parlamentar.
Além da valorização dos trabalhadores, o investimento contribuirá para o fortalecimento da segurança pública no estado, dando melhores condições de trabalho aos servidores que atuam diretamente na linha de frente do sistema prisional.
A aprovação foi celebrada por lideranças da categoria e vista como um avanço importante na política de valorização profissional e na garantia de serviços mais eficientes para a população.
