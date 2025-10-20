Deputado estadual Cirone Deiró assegura mais recursos para o mun icípio de Alvorada do Oeste

Publicada em 20/10/2025 às 11h13
O deputado estadual Cirone Deiró destinou mais R$ 74 mil reais para a Secretaria Municipal de Educação de Alvorada do Oeste. Os recursos serão utilizados na compra de 22 aparelhos de ar-condicionado, para atender o Centro Educacional Criança Feliz. Os investimentos foram solicitados pelo vereador Oscar Porto.
Os recursos já estão na conta da Prefeitura. Segundo Cirone, os equipamentos vão garantir mais conforto para alunos e professores, contribuindo com a qualidade do ensino-aprendizagem. De acordo com o deputado, outras áreas do município deverão ser contempladas com investimentos nos próximos dias.
Segundo Oscar Porto, a união de forças, em favor do município, tem alcançado resultados altamente positivos. Ele citou como exemplo, a parceria existente entre o prefeito Jair Luiz e o deputado Cirone, que conta também com o apoio dos vereadores. “O deputado está sempre pronto para ouvir as necessidades das pessoas, se tornando um grande aliado do nosso mandato e da população de Alvorada”, disse o vereador.
Recentemente, a Prefeitura recebeu R$ 400 mil, viabilizados pelo deputado, para a aquisição de material cirúrgico, para atender o Hospital Municipal de Alvorada. Cirone Deiró assegurou recursos também para a reforma e ampliação de escolas, aquisição de veículos, recuperação de estradas rurais, iluminação pública e para a realização da festa agropecuária da cidade. Associações de produtores rurais também estão sendo contempladas com a aquisição de implementos agrícolas.
