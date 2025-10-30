Deputado Cirone Deiró se posiciona a favor de produtores rurais que estão perdendo propriedades

Publicada em 30/10/2025 às 11h38
Em sessão presidida pelo deputado Cirone Deiró, nesta quarta-feira (29), os parlamentares estaduais se posicionaram contra a medida adotada pelo Governo Federal, em desapropriar produtores rurais da região do Vale do Guaporé e de Alvorada do Oeste, com base em uma recente marcação territorial. Um novo georreferenciamento, realizado com equipamentos mais modernos, teria ampliado a extensão da terra indígena Uru-Eu-Wau-Wau, atingindo propriedades rurais localizadas em vários municípios do Estado. “Essas famílias não são invasoras, são produtores que têm os títulos de suas terras e que estão lá há cerca de 30 a 40 anos e agora estão vendo o trabalho de uma vida toda ser destruído”, disse Cirone.
Visivelmente indignado, Ismael Crispin disse que o mesmo Governo que incentivou ocupar e que deu o título da propriedade, agora expulsa e destrói. “A segurança jurídica morre e vem o Supremo Tribunal Federal com o entendimento de que não há indenização, não há preocupação com a forma com a qual essas famílias vão viver, com o alimento”, questiona.
Os deputados chamaram a atenção para as imagens divulgadas, durante a sessão, mostrando nove viaturas do Governo Federal chegando a uma das propriedades para destruir a casa, o curral e cortar a plantação. “A gente não pode mais ligar o motosserra para derrubar uma árvore, mas o som aí, é de motosserra, para destruir essa propriedade”, disse Ismael Crispin.
Os deputados afirmaram que vão se empenhar para buscar meios de reparação para as famílias prejudicadas e de evitar que novos produtores sejam atingidos pela medida.
