Deputado Cassio Gois anuncia emenda de R$ 320 mil para a ASPAC adquirir trator traçado

No sábado, 25 de outubro, durante o 1º Rodeio Rural realizado no distrito do Pacarana, o deputado Cassio Gois (PSD) informou a liberação de uma emenda parlamentar individual no valor de R$ 320.000 destinada à Associação ASPAC. O recurso tem como finalidade a compra de um trator de 110 HP, traçado e cabinado.
O anúncio ocorreu ao lado do vereador reeleito Alexandro Bahia (PL), autor da propositura encaminhada ao parlamentar, e do presidente da ASPAC, Claudemir Careado. Na ocasião, o deputado mencionou que já soma mais de R$ 5 milhões em entregas voltadas ao município de Espigão do Oeste, incluindo a iniciativa anunciada no evento.
“Estamos aqui nesta noite reafirmando o nosso compromisso com os produtores de Espigão através dos nossos parceiros, vereador Bahia e o presidente Careado, disponibilizando o recurso para a aquisição desse equipamento para atender as demandas do 3º Setor no distrito do Pacarana”, declarou Cassio Gois.
