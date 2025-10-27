PARCERIA

Deputado Cassio Gois anuncia emenda de R$ 320 mil para a ASPAC adquirir trator traçado

Recurso foi divulgado durante o 1º Rodeio Rural do distrito de Pacarana, em parceria com o vereador Alexandro Bahia e o presidente da associação, Claudemir Careado espigaonews.com