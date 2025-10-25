Deputado Alex Redano solicita reforma de ponte sobre o Rio Preto, em Rio Crespo

Publicada em 25/10/2025 às 08h40
De acordo com o parlamentar, o pedido tem caráter de urgência (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) encaminhou indicação ao governo do estado, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando manutenção e reforma da ponte localizada na RO-140, Travessão B-65, sobre o Rio Preto, no município de Rio Crespo.
De acordo com o parlamentar, o pedido tem caráter de urgência, tendo em vista as condições precárias da estrutura, que vêm preocupando os usuários da via. “Recebemos relatos de moradores e produtores que utilizam o trecho diariamente e temem acidentes, diante do desgaste visível da ponte e da falta de barreiras de proteção”, destacou Redano.
A ponte é considerada uma rota essencial para o escoamento da produção agrícola e para o deslocamento de famílias da região. O deputado ressaltou que a intervenção do DER é fundamental para garantir a trafegabilidade e a segurança de motoristas, pedestres e produtores rurais que dependem dessa estrada para o transporte de mercadorias e demais atividades.
“Nosso objetivo é assegurar que o governo do estado adote as providências necessárias o quanto antes, evitando maiores riscos à população e prejuízos à economia local”, enfatizou o parlamentar.
O pedido reforça o compromisso do deputado Alex Redano com a infraestrutura viária e a segurança dos moradores do interior de Rondônia, especialmente nas regiões que têm a produção rural como principal base econômica.
Foto: Rafael Oliveira
